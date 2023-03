Innovációkkal és papíralapú megoldásokkal teszi lehetővé a problémás műanyag csomagolások kiváltását a DS Smith Packaging Hungary Kft., amihez saját gyártású hullámpapír-alapú terméket kínál. Ez azonban csak az egyik – a szabályozás és a fogyasztói igények által diktált – trend, amelyet az angliai hátterű vállalat kiemelten fontosnak tart. Nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy megfeleljen az ügyfelek fenntarthatósági elvárásainak, kielégítse az e-kereskedelem bővülésével megnövekedett speciális igényeket, és teljesítse az ipari, kiskereskedelmi és a lakossági vásárlók egyedi kívánalmait. A trendekhez való igazodásban segíti, hogy a hazai felhasználók szinte minden típusát lefedő portfóliója révén rálát a csomagolási fő folyamatokra. Minderről a cég hazai ügyvezető igazgatója, Szabó Levente tájékoztatta a Világgazdaságot, akit február 1-jétől hatályos kinevezése apropójából kérdeztünk. Szabó Levente tizenkét éve dolgozik a DS Smithnél.

Szabó Levente 2023. február 1-je óta áll a cég élén.

Bár egy vezetőváltás alkalmával kézenfekvő lehet némi irányváltás, átrendeződés egy cégnél, fő feladataként Szabó a DS Smith eddigi növekedési stratégiának megvalósítását jelölte meg. Beavatott a részletekbe is: a növekedés részben az említett, problémás műanyag csomagolóanyagok már eddig is eredményes lecserélésén keresztül történik.

Ezt mutatja, hogy a hazai cég a folyó üzleti évéből eltelt nyolc hónap alatt már közel 6,5 millió darab műanyag csomagolást váltott ki, a csoportszintű terv pedig 2025-ig egymilliárd ilyen műanyag csomagolás helyettesítése.

A DS Smith Magyarországon nyolc telephelyen működik. Füzesabonyban és Nagykátán hullámpapír-termékeket állít elő, Sárváron, Nagykátán, Székesfehérváron és Tiszaújvárosban pedig a szolgáltatóközpontjai látják el a főként ipari ügyfeleket jellemzően kis tételes gyártással. Az ezekben kínált logisztikai szolgáltatások magas szintjének példájaként az igazgató a készre szerelt csomagolást és a nagyon sűrű beszállítást emelte ki. A kft. győri ofszet üzemében többnyire fogyasztói csomagolások készülnek magas minőségű nyomtatással. A termékeivel és szolgáltatásaival Magyarországon több évtizede jelen lévő vállalat értékesítésével, csomagolástervezésével, valamint vevőkapcsolati feladataival a budapesti központja foglalkozik.

A hulladékpapír visszakerül a termelésbe

A DS Smith Group három üzletágából – papírgyártás, újrahasznosítás, csomagolás – az utóbbi, csomagolás van jelen Magyarországon. Ezért – mint az igazgató elmondta – az újrahasznosításban a hazai cég úgy vesz részt, hogy a termelésből származó hulladék száz százalékát visszaforgatja a rendszerbe úgy, hogy eljuttatja a csoport valamelyik papírgyárába. A legközelebbiek Horvátországban és Romániában működnek, de a hazai cég nem kizárólag ezektől vásárolja a hullámpapír-alapanyagot.

A vállalatcsoport kutatásfejlesztési központja Angliában működik, de Magyarországon is folyik csomagolásfejlesztés. A fejlesztések kapcsán az innovatív papíralapú csomagolási megoldások olyan új alkalmazási területeket nyitnak, amelyekre korábban nem is gondoltunk. Legyen az a kiskereskedelemben az árukat tároló kis kiszerelésű zöldség-gyümölcs tálca, az ipari termékek szállításakor használt stabilitást, védelmet szolgáló belső betétek, rezgéscsillapítók vagy háztartási vegyi áruk, mint a mosókapszulák doboza. Szinte minden vevőkörének kínál a DS Smith műanyag vagy más alapanyag kiváltására alkalmas papírterméket.

Még papíralapú raklap is elérhető nála, amely egyedi technológiával készül, a csoport más vállalatánál nem gyártanak, csak Füzesabonyban.

Szabó Levente kiemelte, hogy a hagyományos raklaphoz képest olyan, más tulajdonságokkal rendelkezik a papír raklap, amelyeket a fa raklapok szabványai szerint mérnek be, önálló papír raklap szabvány hiányában.

A fenntartható csomagolási megoldások egyik fontos eleme a testre szabott vevőigények szerint kialakított dizájn. Ebben hisz a DS Smith, amely egyedi megrendelésekre gyárt. A hazai szervezet nagy számban szállít FMCG-termékekhez másodlagos csomagolást, emellett jelentős ipari, azon belül is az autóiparból, az elektronikai szegmensből és a gyógyszeriparból érkező csomagolási igényt elégíti ki. Az e-kereskedelmi csatorna kapcsán Szabó Levente elmondta, hogy Magyarországon a régió egyes országaihoz képest – mint például Lengyelország és Csehország – kisebb az online értékesítéshez kapcsolódó csomagolási igény, de ebben a piaci szegmensben is jelentős növekedéssel lehet számolni a közeljövőben. „A csomagolás újraértelmezése jóval többet jelent a változó világban” – mutatott rá az igazgató. A csomagolásnak a termék védelmén túl fenntartható, vásárlást ösztönző, fogyasztói elvárásoknak megfelelő, ellátási láncba illeszkedő megoldást kell nyújtania.

Állandó fókuszt kap a cégnél az alkalmazkodóképesség javítása.

Kockázatkezelő szerződésekkel védekezik a csoport

Az innováció egy másik útja a költséghatékonyság javítása. Az erre való törekvés egyik eredménye például, hogy a korábban piacon lévő csomagolóeszközökhöz képest kevesebb alapanyagból is előállítható azonos funkciójú doboz. De a teljes ellátási lánc átvizsgálása után kialakított csomagolások optimalizált rakatképzést tesznek lehetővé, amivel hatékonyabban használhatók ki a raktárak, ahogy a teherautók szállítási kapacitása is. Ezeknek a megoldásoknak a DS Smithen kívül saját ügyfelei, de végső soron a teljes ellátási lánc tagjai is az előnyét látják, ami különösen fontos az energiaárak és más költségek elszaladásának, az inflációnak az időszakában.

Mint megtudtuk, a szélsőséges energiaárak kapcsán a több mint harminc országban működő és mintegy 30 ezer fős DS Smith csoport a globális méretéből adódóan igyekezett számára az extrém piaci hatásokat kivédő kockázatkezelő szerződéseket kötni, és jelenleg is ezen dolgozik. A magas energiaárak felgyorsították a DS Smithnél egyébként is folyamatos energiahatékonysági és -takarékossági intézkedéseiket, például a meglévő berendezések hatékonyabbra cserélését. Állandó fókuszt kap emellett a vállalat alkalmazkodóképességének javítása, amit például szervezetfejlesztéssel, képzésekkel és tréningekkel kívánnak elérni, de tovább kell lépni a szervezeti hatékonyságban is – ezt már az idei, hazai feladatokra vonatkozó kérdésre válaszolta az igazgató.