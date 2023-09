Európa szinte teljesen kifogyott a helyi olívaolaj-készletekből, miután a Földközi-tenger térségében idén már a második egymást követő nyáron volt kedvezőtlen az időjárás az olajfáknak. Az európai olívaolaj-gyártóknak már Dél-Amerikából kell importálniuk, hogy legyen mit a boltok polcaira küldeniük.

Fotó: Umit Turhan Coskun / AFP

A világ legnagyobb olívaolaj-gyártója, a Filippo Berio brit részlegének vezérigazgatója, Walter Zanre arról beszélt, hogy a keresletet csak Dél-Amerikából beszerzett olívával tudják kielégíteni – írta meg a The Guardian.

Gyakorlatilag lehetetlen európai olívaolajat vásárolni

– mondta.

A világ olívaolaj-készletének a felét Spanyolország állítja elő, mivel eddig a Földközi-tenger partvidéke volt az ideális terület az olajfák termesztésére. Az elmúlt két évben az extrém meleg nyár, illetve az erdőtüzek már nem tették lehetővé elegendő olíva betakarítását. Ha a nyári időjárás nem változik, akkor megszűnhet az európai olívaolaj-iparág.

A világ olívaolaj-kereslete nagyjából évi 3 millió tonna. A Nemzetközi Olívatanács szerint a globális termelés 2,4 millió tonnára esett vissza, vagyis már nem lehet kiszolgálni minden vásárlót.

A szélsőségesen meleg időjárás természetesen más európai olívatermelő országokat is súlyt, Görögországot, Olaszországot és Portugáliát is. Emellett Törökországban és Marokkóban is visszaesett a termelés.

Zanre elmondta, hogy most még van elegendő raktárkészletük, hogy kiszolgálják a fogyasztókat, de ezt már csak Chiléből beszerzett olívával tudták biztosítani. Aggodalmát fejezte ki, hogy az októberben kezdődő betakarítási időszak nem fogja hozni azt a termésmennyiséget, amellyel biztonságosan működhetnének a következő egy évben. Szerinte

az európai olívakészletek teljesen kifogytak.

A spanyolországi betakarítás során 750 ezer tonna olívára számítanak, ami jóval elmarad a korábbi évek nagyjából 1,3 millió tonnás szintjétől.

Egy spanyol termelő, Rafa Guzman arról beszélt a The Guardiannak, hogy azon a területen, ahol a földjei vannak, nagyjából 70-80 százalékkal kevesebb olajbogyó termett.

Vannak olyan termelők, akiknél egy kiló olajbogyó sem jött össze

– mondta. Olyan rossz a termés – tette hozzá –, hogy az olívaolajat árulhatnák akár 8 eurós üvegenkénti áron, akkor sem lennének képesek fedezni a kiadásaikat.