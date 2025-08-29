Bomba vétel volt az Nvidia, de most már nem feltétlen az - ezeket a részvényeket figyeli a portfóliómenedzser

Erős számokkal rukkolt elő az Nvidia, a befektetők mégsem tépik a papírt, a szürreális növekedési tempó ugyanis jó eséllyel hamarosan tarthatatlanná válik. A részvénypiac értékeltségéből adódó aggodalmakról, az egyedi részvényválasztás reneszánszáról és az Intel sztorijáról is beszélgettünk az Arbitrázs legújabb adásában.

A podcast vendége: Laczai Attila, az Equilor Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere , és Grébel Szabolcs portfóliómenedzser