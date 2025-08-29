Bomba vétel volt az Nvidia, de most már nem feltétlen az - ezeket a részvényeket figyeli a portfóliómenedzser

Fokozott várakozások előzték meg az Nvidia gyorsjelentését, a világ legértékesebb vállalata azonban még ezeket a magas léceket is megugrotta. A mesterségesintelligencia- (MI) robbanás legnagyobb nyertese elképesztő ütemben tudta növelni árbevételét az elmúlt években, és ugyan a cégvezetés egy kisebb lassulásra számít a jövőben, a részvény így is történelmi árfolyamcsúcsai környékén forog, egy közel 100 százalékos, féléves rali után, mely 4,5 ezermilliárd dollárra emelte a vállalat értékét – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Laczai Attila, az Equilor Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere és Grébel Szabolcs portfóliómenedzser, akikkel az amerikai részvénypiaci értékeltségekről, a tech szektor kilátásairól, valamint arról is beszélgettünk, merre allokálja jelenleg a tőkét a két szakértő.
Minden befektető a további részvénypiaci emelkedés irányában van pozicionálva, egy ilyen környezetben pedig akár egyetlen rossz hír elég lehet ahhoz, hogy a piac egésze leforduljon. Ebben a környezetben egyre fontosabbá válik az egyedi részvényválasztás, ugyanis vannak olyan lemaradók, amelyek mindenféleképpen megérdemlik a befektetők figyelmét.
A beszélgetés során szó esett:
