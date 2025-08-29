Deviza
Arbitrázs
befektetés
részvény
Nvidia
tőzsde
részvénypiac

Bomba vétel volt az Nvidia, de most már nem feltétlen az - ezeket a részvényeket figyeli a portfóliómenedzser

Erős számokkal rukkolt elő az Nvidia, a befektetők mégsem tépik a papírt, a szürreális növekedési tempó ugyanis jó eséllyel hamarosan tarthatatlanná válik. A részvénypiac értékeltségéből adódó aggodalmakról, az egyedi részvényválasztás reneszánszáról és az Intel sztorijáról is beszélgettünk az Arbitrázs legújabb adásában.
A podcast vendége: Laczai Attila, az Equilor Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere, és Grébel Szabolcs portfóliómenedzser
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.08.29, 15:45

Fokozott várakozások előzték meg az Nvidia gyorsjelentését, a világ legértékesebb vállalata azonban még ezeket a magas léceket is megugrotta. A mesterségesintelligencia- (MI) robbanás legnagyobb nyertese elképesztő ütemben tudta növelni árbevételét az elmúlt években, és ugyan a cégvezetés egy kisebb lassulásra számít a jövőben, a részvény így is történelmi árfolyamcsúcsai környékén forog, egy közel 100 százalékos, féléves rali után, mely 4,5 ezermilliárd dollárra emelte a vállalat értékét – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Laczai Attila, az Equilor Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere és Grébel Szabolcs portfóliómenedzser, akikkel az amerikai részvénypiaci értékeltségekről, a tech szektor kilátásairól, valamint arról is beszélgettünk, merre allokálja jelenleg a tőkét a két szakértő.

 

Csúcson az amerikai részvénypiac, az egyedi részvények lehetnek a nyerő döntés

Minden befektető a további részvénypiaci emelkedés irányában van pozicionálva, egy ilyen környezetben pedig akár egyetlen rossz hír elég lehet ahhoz, hogy a piac egésze leforduljon. Ebben a környezetben egyre fontosabbá válik az egyedi részvényválasztás, ugyanis vannak olyan lemaradók, amelyek mindenféleképpen megérdemlik a befektetők figyelmét.

A beszélgetés során szó esett:

  • az Nvidia friss gyorsjelentéséről, a szürreális növekedésről, valamint a részvény 58-as P/E melletti vonzerejéről (00:50–09:30),
  • az amerikai részvénypiac lendületéről, a vállalati eredmények kétarcúságáról, valamint arról, hogy az első Fed-kamatcsökkentés melyik szektort indíthatja meg felfelé (09:50–16:10),
  • arról, merre keresi most az irányt a nemzetközi tőke a piacokon, az egyedi részvényválasztás előtérbe kerüléséről és az Intel sztorijáról (16:30–22:10).

