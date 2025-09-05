Osztalékban és árfolyamnyereségben is nagyot lehet szakítani ezekkel a magyar részvényekkel

Bomba éve van az OTP-nek, busás hozamokat lehetett zsebre tenni a bankpapírral, de az elmúlt hetekben több olyan kispapír is kilőtt, amelyekkel mindenképpen érdemes foglalkozni a szakértők szerint. Miért ralizik a Nyomda, meddig menetelhet még a Waberer’s részvénye, és mi lehet az AutoWallis sikerének kulcsa?

A podcast vendége: Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője , és Somlai-Kiss Máté részvényelemző