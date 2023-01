Az autópiacokon szinte bevett szokás lett az alkudozás, a kereskedők akár 10-20 százalékot is elengedhetnek az autók árából egy üzlet nyélbe ütése érdekében. Mivel a kereskedők maguk szabhatják meg a saját áraikat, senkinek sincs beleszólása abba, hogy végül mennyiért adják a vásárló kezébe a slusszkulcsot. Hozzá kell tenni, hogy az autópiac 2022-ben egyébként is gyengén muzsikált. A német gyártók azonban megelégelték ezt a gyakorlatot, és a saját kezükbe vennék az értékesítési szabályok alakítását, beleértve a fogyasztói árak meghatározását is. Már meg is van az eszköz, amellyel ellenőrzést gyakorolhatnak a piacokon: az ügynöki modell.

Az ügynöki modell azt jelenti, hogy a gyártó csak annak a kereskedőnek engedélyezi az autói árusítását, amely ügynöki megállapodást köt vele. A független kereskedők ekkor ügynökökké válnak, akik mint ügyvivők a gyártó megbízásából járnak el. Ennek eredményeképpen elveszítik ráhatásukat az árakra, az autókat a gyártó által megszabott értéken kell eladniuk.

Az ügynöki modell a jövő

2023-ban egész Európában be kell vezetni az ügynöki modellt, ez elengedhetetlen

– mondta a Volkswagen csoport cseh leányvállalatának, a Skodának a vezérigazgatója, Klaus Zellmer a Handelsblattnak adott interjújában.

Az ügynöki modell úttörője a Volkswagen volt, még 2020-ban. Ebben az évben, nyáron a wolfsburgi vállalat úgy döntött, hogy az elektromos autóit kizárólag ügynöki modellen keresztül engedi értékesíteni. A belső égésű motorok esetében ekkor még meghagyta a hagyományos kereskedői rendszert.

A próbálkozás a hírek szerint sikeres volt, a VW elégedett az ügynöki modellel. Ezen felbuzdulva a jövőben a teljes autókínálatára ki akarja terjeszteni ezt a rendszert. Az autóipar többi szereplője figyelemmel kísérte a Volkswagen kísérletét, a sikert látva pedig valószínűleg mindenki átalakítja az értékesítését. A BMW már jelezte is, hogy

2026-tól minden autóját az ügynöki modellen keresztül tervezi piacra vinni.

Egységes árazás

A Volvo is arra készül, hogy bevezesse az ügynöki modellt – ezt a svéd gyártó vezérigazgatója, Jim Rowan közölte egy háttérbeszélgetésen. Szerinte ez a döntés nemcsak a gyártóknak, hanem az ügyfeleknek is előnyös lesz.

Ezzel a lépéssel biztosíthatjuk az átláthatóságot az ügyfeleink számára

– mondta Rowan. Hozzátette, hogy így a vásárlóknak nem kell heteken keresztül kereskedéseket látogatniuk, hogy megtalálják a legjobb árat, mivel mindenhol ugyanannyiba fognak kerülni az egyes modellek.

A Stellantis, Európa második legnagyobb gyártója már 2023-ban tesztüzembe helyezi az ügynöki modellt a Benelux-országokban és Ausztriában: 14 márkájával először csak ezekben az államokban próbálják ki az új rendszert, majd kiterjesztik egész Európára.

A cég európai operatív igazgatója, Uwe Hochgeschurtz szerint ez a döntés a vevők számára is előnyökkel jár majd.

A Stellantis egy új, fenntartható értékesítési rendszeren dolgozik, amelyből minden érintett partner, különösen a vásárlók profitálnak

– mondta Hochgeschurtz.

Az ügynöki modell a kulcs a digitalizációhoz

Szakértők úgy látják, hogy ha a gyártók teljes kontrollt kapnak az árak felett, az több kedvezményt és vásárlásösztönző programot hozhat, ám az áremelések is gyorsabban futhatnak át a rendszeren – erről a Bernstein autóipari elemzője, Daniel Röska beszélt.

Az ügynöki modell emellett elindíthatja az autópiac digitalizációját. Az egységes árak mellett a vásárlóknak már nem kell azon gondolkozniuk, hogy van-e olyan kereskedő, ahol olcsóbban juthatnak autóhoz, hanem elkezdhetik a böngészést az interneten.

Az autók, alkatrészek és szoftverek értékesítése hamarosan átköltözik a digitális térbe

– fejtette ki a várakozásait a Skoda-főnök, Klaus Zellmer. Szerinte ezzel olyan mennyiségű adatot tudnak majd összegyűjteni a gyártók a vásárlói szokásokról, amivel sokkal célzottabb ajánlatokat tudnak majd kialakítani a termékkörökben.

Jelenleg az online autóvásárlás gyakorlatilag elhanyagolható.

Mindössze az értékesített autók 2 százalékát vásárolják meg a neten keresztül az egész világon.

A svájci UBS bank elemzője, Adam Berlin úgy látja, hogy az ügynöki modell elterjedésével ez az arány 50 százalékig nőhet 2030-ra. Az online értékesítés elterjedése a becslések szerint 50 milliárd dollárral csökkentheti az autókereskedelem költségeit.

A kereskedők nem osztják a gyártók lelkesedését

A gyártók ugyan fényes jövőt látnak az ügynöki modell elterjedésében, ám a kereskedők aggódnak a piac átrendeződése miatt. Különösen a kis- és közepes vállalkozások lehetnek áldozatai a gyártók szuverenitásának.

A kereskedők számára értelmét veszítheti az új autók értékesítése az új rendszerben. Vannak, akik úgy látják, hogy az eladott autókért, illetve a tanácsadásért a gyártóknak külön jutalékot kellene fizetniük, hogy így kompenzálják majd az ügynöki modell miatt kieső bevételeiket. Ez azonban egy megoldhatatlan vitának tűnik a gyártók és a kereskedők között. A Volkswagen, mint említettük, már bevezette az ügynöki modellt az elektromos autóinál, viszont a jutalékrendszer, amelyet meghatározott a kereskedők számára, vállalhatatlanul alacsony.

Emellett az elektromos átállással a márkakereskedők még egy fontos bevételi forrásuktól is elesnek: nem lesz szükség annyi szervizre, mint eddig. Az elektromos járművekben nem kell olajat cserélni, illetve a kevesebb mozgó alkatrész miatt az autók ritkábban hibásodnak meg.

