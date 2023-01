Ezt hozta a Jézuska a gazdag magyaroknak A Járműipar.hu összeállításából kiderül, hogy a gazdasági nehézségek ellenére több nagyon drága luxus- és sportautó talált gazdára hazánkban decemberben. A karácsonyi bevásárlás alkalmával egy Rolls-Royce Cullinant értékesítettek az eladók, amelynek az alapára 130 millió forinttól kezdődik. A sor a 85 milliós Bentley Bentaygával, majd a 79,645 milliós Mercedes-Benz G AMG-vel folytatódik. Előbbiből 1, utóbbiból 11 darabot – ez volt a legkelendőbb modell – adtak el az elmúlt hónapban. Jól fogyott az 52,124 millió forintos BMW i7 is, amelyből 9-et regisztráltak, de 6-6 BMW M5-nek (44,25 millió forinttól) és Mercedes-AMG GT-nek (44,33 millió forinttól) is lett tulajdonosa. Driving to a remote location is simply the first part of the adventure in a #RollsRoyce #Cullinan. In the mountains of Aspen, Colorado, #Cullinan offers the world-famous ‘Magic Carpet Ride’ for off-road enjoyment, without sacrificing any Rolls-Royce on-road behaviour. pic.twitter.com/CuJNRcp18A — Rolls-Royce Motor Cars (@rollsroycecars) January 17, 2023