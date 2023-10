Hatalmas érdeklődés övezi a Huawei közreműködésével piacra kerülő első elektromosautó-modelleket. Az okoseszközök, telefonok gyártásáról és távközlési hálózatok építéséről ismert kínai állami kötődésű vállalat a Luxeed márkanéven startol a villanyautó-piacon, az első, S7-es modellje pedig novemberben mutatkozik be a nagyközönség előtt.

A Luxeed S7-esről egyelőre csak néhány hivatalos fotót tett közzé a Huawei–Chery páros.

Ezt Richar Yu, a cég okosautókkal foglalkozó üzletágának vezetője jelentette be egy hétfői sajtóeseményen. Nem kevesebbet állított, minthogy a prémium kivitelű Luxeed S7-es szedán minden egyes mutatójában felülmúlja versenytársait ebbe a kategóriában.

Beszédes a névválasztás is, hiszen az első számú ellenfél itt a Tesla Model S, amely éppen kifutófélben van, de még nem jött ki a 11 éve gyártásban lévő limuzin utódja. Az S betű tehát adott, a 7-es pedig a hetedhét országra utalhat, ahol a Luxeed első autójának a csodájára járhatnak majd az emberek.

Ha tudásban nem feltétlenül, méretekben sikerült a Model S fölé kerekedniük, igaz, csak magasságban,

ott az amúgy alacsonyabb kínaiak számára 3 centivel nagyobbra méretezték a Luxeed karosszériáját. A többi méretnél pár milliméterrel, de a Tesla a nagyobb – emlékeztette a kínai média Richar Yut az objektív tényekre. A járművet a Huawei a Chery nevű kínai gyártóval közösen fejlesztette ki, az összeszerelést is az ő egyik kínai üzemében végzik majd.

A Tesla Model S-t 2012 óta gyártják, megérett az idő a leváltására. Fotó: Shutterstock

Az áráról egyelőre nincs információ, útmutatóul legfeljebb a Model S szolgálhat, amelyért a sorozatos idei árcsökkentések után jelenleg 698 900 jüant kell fizetni, ez az átszámítva 34,85 millió forintos vételár épp a százezer dolláros lélektani határ alatt van.

A teljesítményben a Tesla előbb jár, bár a cég korábban számos piszkos trükköt bevetett, hogy erősebbnek hirdesse autóit, azért az előnye megkérdőjelezhetetlen a Luxeed 215 kW-os egy motoros, valamint a 150 kW-os motorral kiegészített kétmotoros változataival szemben.

Maga a konstrukció a Chery új, E0X kódjelű villanyautó-platformára épül, ahogy a kínai gyártó legújabb modelljei is. A platformhoz csatlakozó 800 voltos akkumulátort a CATL szállítja majd, ennek energiája egy feltöltéssel több mint 700 kilométer megtételéhez lehet elegendő. A Luxeed csúcssebességét 210 kilométer/órára teszik.

A biztonsági, intelligens vezetési rendszer lapértesülések szerint a Huawei ADS 2.0 rendszerére alapoz, amelyben egy LiDAR érzékelő mellett tizenegy HD kamera, tizenkét ultrahangos radar és egy 3 milliméteres radar által szolgáltatott adatokból dolgozik.

Az infoentertainment rendszereket, valamint az autózás élményét fokozó többi extra szolgáltatást a Huawei által kifejlesztett HarmonyOS 4 operációs rendszer vezényli.

A Huaweit innovációs megújulásra kényszerítették a washingtoni szankciók. Fotó: Shutterstock

Ezt az operációs rendszert azután fejlesztette ki a Huawei, hogy a kémkedésre alkalmas és ezzel nemzetbiztonsági kockázatot jelentő technikai felépítésükre hivatkozva eszközeik használatát a washingtoni adminisztráció korlátozta és a céget is szankciókkal sújtotta, nem férhettek hozzá a legmodernebb amerikai technológiákhoz sem.

A Huawei csattanós választ adott erre, s a nyáron már olyan csipeket is beépített csúcskategóriás okostelefonjaiba, melyeknek a tengerentúlról is csodájára jártak. Könnyen lehet, hogy ezekkel is találkozni lehet majd a Luxeed járműveiben.

A kínai Ipari és Információtechnológiai Minisztérium már a múlt hónapban regisztrálta az S7-es modellt, úgyhogy innentől a Chery–Huawei páros oldalán pattog a labda.

Egy másik márkanevet illik megtanulni, ez pedig az Aito,

amely egészen 2023 júniusáig a kínai Seres Group autó- és alkatrészgyártó vállalathoz tartozott, tőlük vette meg a Huawei. Az első közös konstrukciójuk az Aito M9-es elektromos városi terepjáró (SUV) lesz, amelyre már április óta veszik fel a megrendeléseket.

Az Aito M9-essel az eSUV kategóriában is megjelenik decemberben a Huawei. Fotó: AFP

A 25–30 millió forintos ársávba belőtt modellváltozatokhoz a CATL adja a motort és az akkumulátort, a Huawei pedig mindazt a technikát, amil a Luxeednél már említettünk. Ezt a modellt a Range Rover, a Mercedes G-osztály olcsóbb konkurensének szánják a kínaiak. Sajtóhírek szerint az Aito M9 első példányait már decemberben kézhez kaphatják az első megrendelők.