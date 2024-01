A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) szerint aránylag jól teljesített a hazai újautó-piac 2023-ban, miután 107 720 új személygépjárművet helyeztek itthon forgalomba. A visszaesés az egy évvel korábbihoz viszonyítva 3,4 százalék. Pedig már tavalyelőtt is több mint 10 ezerrel kevesebb fogyott új személygépkocsiból Magyarországon 2021-hez képest, vagyis két év alatt több mint 15 ezer új jármű tűnt el a magyar utakról. Az MGE eközben arról is beszámolt, hogy a használtpiac forgalma is jelentősen, 16,2 százalékkal megcsappant.

A Suzuki S-Cross lett a magyarok kedvenc autója 2023-ban.

Minden tizedik forgalomba helyezett autó elektromos vagy plug-in hibrid volt

A részletes adatokból kiderül, tavaly 5807 tisztán elektromos személyautó kapott rendszámot, 23,4 százalékkal több, mint a megelőző évben. A forgalomba állított plug-in hibridek száma pedig 5546 volt, 13,7 százalékkal több, mint 2022-ben. A DataHouse statisztikái alapján összességében a regisztrált új kocsik mintegy 11 százaléka ebből a két kategóriából került ki.

Eközben a városi terepjárók (SUV) népszerűsége a nemzetközi trendeket követve töretlen volt, a SUV-modellek a piac majdnem felét adják 49,5 százalékos részesedéssel. Ezenfelül 2023-ban 17,5 százalékkal több, 20 749 kishaszonjárművet helyeztek forgalomba, a nagyhaszonjárművek piaca pedig 11,3 százalékkal nőtt (6344 darab) egy év alatt.

A közúti nehézpótkocsik piaca ennél kisebb ütemben, 8,8 százalékkal (3649 darab) emelkedett, autóbuszokból 820-at helyeztek forgalomba, ami 17,5 százalékkal haladja meg a 2022-es értéket. A motorkerékpárok eladásai negyedével (26 százalék) bővültek, 6549 darabot regisztráltak belőlük.

Csökkenő kamatok és javuló gazdasági mutatók pörgethetik fel a piacot

Az MGE várakozása, hogy

a csökkenő kamatok és

a javuló gazdasági környezet támogathatja a szektor idei növekedését,

ugyanakkor becslésük szerint a személyautók piacán stagnálás várható,

százezer körüli éves forgalommal és a haszonjárműveknél is a tavalyi évhez hasonló értékesítéssel számolnak.

Az előbbiekkel ellentétben az elektromos autók piacán jókora keresletbővülést várnak idén: előreláthatólag 7500 új jármű kerülhet forgalomba, ez változhat az állami támogatások függvényében.

Gyengült a piac, de a drágább kocsikból ugyanannyit vettek

A márkák közötti versenyben trónfosztás történt, a Suzuki helyett ezúttal a Toyota végzett az élen, amely az átlagosnál kedvezőbb szállítási határidőket kínált. A japán konszern számos újdonsággal rukkolt ki: a hazai márkakereskedésekbe egyebek között tavaly érkezett meg nagyobb volumenben a világ legfejlettebb, ötödik generációs öntöltő hibrid elektromos meghajtásával debütáló Toyota Corolla Cross, valamint az első dedikáltan akkumulátoros elektromosnak fejlesztett modellje, a bZ4X. A szintén hozzá tartozó Lexus történelmi, turbófeltöltéses hibrid és plug-in hibrid elektromos meghajtással is elérhető, nagy méretű crossoverje, az RX is a boltokba került 2023-ban.

A tízes listát elnézve érdekes következtetéseket vonhatunk le: a teljes piac gyengült, ám a drágább modelleket preferálók vásárlóereje az adatok alapján alig változott – hívja fel a figyelmet az Autónavigátor.hu. A portál szerint így történhetett meg, hogy a BMW helyet cserélt a Daciával: a bajorok mintegy 10 százalékos növekedéssel, a francia-román kollaboráció pedig több mint 30 százalékos visszaeséssel zárta az esztendőt.

Az oldal arra is rávilágít, hogy a Skoda dobogós pozíciója az összetettben szinte kizárólag a flottaautó-bajnok Octaviának köszönhető. A csehek elsősorban a régi megrendelések miatt teljesítettek kiemelkedően. Áprilisban a 20 márkaképviselettel és 25 szervizzel rendelkező Duna Autó Zrt. igazgatóságának elnöke, Simon Péter a Világgazdaságnak elmondta, hogy azokkal a Skodákkal töltötték fel a készleteiket tavasszal, amelyeket még három évvel ezelőtt, 2021-ben hívtak le.

Fájdalmas siker a mi autónké

A márkák csatáját novemberben nyerte meg először a Suzuki, melynek két zászlóshajó modellje, a bajnok S-Cross és a bronzérmes Vitara szendvicsébe ékelődött a már említett, ezüstérmes Skoda Octavia. A 2013 óta Esztergomban gyártott és kétszer is megújult S-Cross tíz év alatt nagy utat tett meg: idehaza számos szakmai és közönségdíjat is kiérdemelt, miközben az európai piacokra már egyébként is csak hibrid hajtással vásárolható meg. Szeptember végén készült el belőle a félmilliomodik példány – hibrid, automata váltós változatban, kanyonbarna gyöngymetál színben.

A Suzuki 2022-ben még a 14 ezres eladási volument ostromolta itthon, most viszont be kellett érnie 12 167 értékesített darabbal. Ebből az S-Cross-Vitara kettős több mint 11 500-at tett a közösbe, korábban azonban mindkettő sokkal jobb teljesítményre volt képes.

Miért szenvedett tavaly a magyar újautó-piac?

Egymás után negyedik éve csökkennek az eladások itthon, ami azt jelenti, hogy egyre kisebb a kereslet az egyre drágább új kocsik iránt. Piaci szereplők szerint ez a folyamat több tényezőnek tudható be:

a koronavírus-járványnak,

az orosz–ukrán háborúnak,

a magas kamatoknak,

az inflációnak,

a járművek és az alkatrészek drágulásának,

a fenntartási, üzemeltetési költségek megnövekedésének,

az elszálló üzemanyag- és energiaáraknak, valamint

a fogyasztói szokások megváltozásának.

Beszédes adat továbbá az is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal megállapította, 2023 különböző hónapjaiban 4,7–23,9 százalékkal voltak magasabbak az újautó-árak, mint egy évvel korábban.