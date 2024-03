Februárban 10 732 darab új autó kapott rendszámot Magyarországon a DataHouse szerint, amely 10,3 százalékos növekedésnek felel még éves szinten. Ahogy azt a Totalcar is felidézi, tavaly az uniós piacok közül egyedül a magyar csökkent: 2022-höz képest 3,9 százalékkal kevesebb új kocsit helyeztek nálunk forgalomba. A szakértők szerint a két számjegyű gyarapodás februárban egyértelműen meglepetés, amely ráadásul pluszba is lendítette a kéthavi adatokat. Január elejétől február végéig ugyanis 18 771 darab új személygépjárművet regisztráltak, 4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A képet némileg árnyalja, hogy a koronavírus-járvány előtti szinthez képest továbbra is elég nagy a mínusz: 2019-ben például az esztendő első két hónapjában mintegy 21 ezer új autó kelt el.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Hiába a csökkenő kamatok és javuló gazdasági környezet, ha gyengélkedik a forint

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) százezer körüli éves forgalommal és a haszonjárműveknél is a tavalyi évhez hasonló értékesítéssel számol itthon. Az MGE szerint

a csökkenő kamatok és

a javuló gazdasági környezet támogathatja a magyar újautó-piac idei növekedését,

amely a prognózis szempontjából időarányosan nem áll rosszul.

A hazai piacot ugyanakkor nagyban befolyásolhatja a magyar fizetőeszköz gyengélkedése:

a forint kedd reggel az éves mélypontja környékén, a 395,6-os szint körül mozgott az euróval szemben, ami elsősorban az itteni importőröknek okozhat fejtörést.

Jól emlékezhetünk, hogy tavaly egyre csak drágultak az új autók, az elszálló árfolyam miatt pedig szinte minden márka feladta az árgarancia vállalását. Még az is benne van a pakliban, hogy 2024-ben tovább emelkednek a listaárak. Kim Cramer Larsson, a Saxo Bank technikai elemzője által felvázolt legrosszabb forgatókönyv szerint idén ugyanis a 425 forintos árfolyam sem elképzelhetetlen.

Ezer felett az Octavia, a Vitara és az S-Cross

A februári eredményből ismételten kitűnik, hogy Magyarországon továbbra is a flottavásárlók vannak túlsúlyban. A listavezető Skoda Octavia például – az előző évihez képest – két és félszeres többletet ért el a két hónap alatt eladott 1297 darabbal, ami majdnem 7 százalékos részesedést jelent neki a teljes piacon – mutat rá cikkében a Totalcar.

Nagyot ment a két Suzuki, az 1228-as értékesítési volument produkáló Vitara, valamint az 1203 eladott példánnyal harmadik helyen záró S-Cross. Az esztergomi gyártású modellekről éppen az elmúlt hónapban derült ki, hogy tavalyi év végén bizonyos daraboknál a bal hátsó fékcső a gyártás során megsérülhetett, ami a fékhatás csökkenéséhez vezethet, ezért a Suzuki Motor Corporation úgy döntött, visszahívási kampányt indít. Ebben 4878 jármű volt érintett, Magyarországon 269.

Érdekes adalék, hogy a japán márka magyarországi vállalata egy nap alatt 650 kocsit gyárt, vagyis négy nap alatt megtermeli a havi magyarországi mennyiségét az S-Crossból és a Vitarából.