Nem hiába hullottak a fejek, teljesen átalakult az európai autóipar

Tíz évvel a Volkswagen dízelbotránya után egyre gyorsul az európai autóipar elektromos fordulata. Az évfordulón megszólalt a skandalumot kirobbantó szervezet is, amely szerint most már kár lenne az európai autóipar villamosítását megfékezni a vén kontinensen.
Murányi Ernő
2025.09.11., 15:14

„Az elektromos járművek térnyerése az Európai Unióban nemcsak a tervek szerint halad, hanem egyre nagyobb lendületet vesz, ezt mutatják az elemzéseink” – mondta csütörtökön Peter Mock, a károsanyagkibocsátás-mentes közlekedésért küzdő ICCT (International Council on Clean Transportation) berlini képviseletének ügyvezető igazgatója abból az alkalomból, hogy éppen tíz éve robbant ki a Volkswagen dízelbotránya az Egyesült Államokban.

Európai autóipar Production of new ID.3 at Zwickau plant
Európai autóipar: ma már ilyen ID.3-s BEV-eket gyárt a Volkswagen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tét az európai autóipar versenyképessége

A szervezet – amelynek az amerikai környezetvédelmi hatóságok mellett döntő szerepe volt abban, hogy fény derült a manipulációra – hozzátette, hogy az európai autógyártóknak már csak néhány grammal kell csökkenteniük szén-dioxid-kibocsátásukat, hogy elérjék az EU 2027-re kitűzött következő közbenső célját.

Mint ismert, az unióban a jelenlegi szabályok szerint 2035-től nem lehet új, benzin- vagy dízelmotorral felszerelt autókat forgalomba helyezni, ám főként Németországban az utóbbi időben egyre hangosabban követelik a belső égésű motorok kivezetését előíró határozat visszavonását. Ezért az Európai Bizottság jelenleg is tárgyalásokat folytat az európai autóipar képviselőivel az ágazat előtt álló kihívásokról.

Az ICCT elemzése szerint azonban éppen a közlekedés elektromos átállásának késedelme veszélyeztetheti az európai ipar versenyképességét.

Mélyreható változások

A Volkswagen 2015-ös dízelbotránya óta ugyanis az európai autóipar mélyreható változásokon ment keresztül.

A szervezet adatai szerint az átalakulás olyan sikeres, hogy az EU mára a teljesen elektromos járművek (BEV) nettó exportőrévé és Kína után a világ második legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált. Az idei első fél évben a teljesen elektromos modellek átlagosan 17 százalékos piaci részesedést értek el Európában, ami új rekord.

A gyártóknak máskülönben nem is annyira az EU-célokkal kellene foglalkozniuk, hanem sokkal inkább globális versenyképességüket kellene szem előtt tartaniuk

– tette hozzá Mock. Szerinte:

Bármilyen habozás aláássa a befektetők és a fogyasztók bizalmát, miközben más piacok – Kína vezetésével – tovább erősödnek.

Az ICCT 2014 tavaszán hozta nyilvánosságra tanulmányát a dízelmotoros Volkswagenek figyelemre méltó kipufogógáz-értékeiről az Egyesült Államokban, bár abban még szó sem volt csalásról.

Mintegy másfél évvel később, 2015. szeptember 18-án aztán az amerikai környezetvédelmi hatóság (EPA) közzétette jogszabálysértési értesítését (Notice of Violation), amelyben a VW-t azzal vádolta, hogy egy szoftver segítségével manipulálta dízelmotorral felszerelt autói károsanyag-kibocsátásának vizsgálatát.

A Volkswagen dieselgate-botrányába belebukott Martin Winterkorn vezérigazgató, akit számos más magas rangú tisztviselővel együtt vád alá is helyeztek. Csalással és a tiszta levegőről szóló törvény megsértésével vádolták őket. Volt, akit Amerikában ültettek le, másokat pedig Németországban ítéltek el. Winterkorn ellen viszont Németországban az egészségi állapota miatt megszűnt az eljárás.

