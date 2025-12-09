Új fejlesztési irányt jelölt ki a Volkswagen

A Volkswagen csoport 160 milliárd eurót tervez befektetni 2030-ig – közölte Oliver Blume vezérigazgató. Az összeg a cégnél bevezetett takarékossági intézkedéseket tükrözi, amelyekre azért került sor, mert Európa legnagyobb autógyártója súlyos visszaeséssel néz szembe két kulcsfontosságú piacán, Kínában és az Egyesült Államokban.

Bemutatta új fejlesztési tervét a Volkswagen csoport / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ahogy az Origo beszámolt róla, a Volkswagent, amely magában foglalja a Porsche és az Audi márkákat is, az amerikai importra kivetett vámok és a kínai piacon a kiélezett verseny egyre nehezebb helyzetbe hozta az elmúlt időszakban. Ez leginkább a Porsche profitját rontotta, amely autóinak körülbelül felét ebben a két relációban értékesíti, és kénytelen volt jelentős visszalépést bejelenteni elektromosjármű-stratégiájában.

A Reuters idézi a vezérigazgató a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hetilapnak adott nyilatkozatát, amelyben elmondta, hogy

a legújabb beruházási terv Németországra és Európára fókuszál.

Arról is beszélt, hogy a kínai piacon nem várható növekedés, noha a jövőben sor kerülhet egy kifejezetten az ottani igényekre szabott Porsche-modell kifejlesztésére.

Bezárja legendás gyárát a Volkswagen csoport

Az elmúlt napok legfontosabb híre pedig az volt a német autógyárral kapcsolatban, hogy karácsony előtt gyártják le az utolsó Volkswagen ID.3-at a drezdai üveggyárban, majd bezárják a Volkswagen legkisebb üzemét, amely a jövőben más funkciót kap.

Egy innovációs központot hoznak létre a Drezdai Műszaki Egyetemmel közösen, amelyben a csúcskutatás és az ipari tudástranszfer találkozik. Az üzem átalakításáról itt olvashat bővebben.