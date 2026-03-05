Deviza
miniautó
benzines
autó
indiai

Kétmillió forintos vételárral érkezik az új autómárka Magyarországra, példátlan, hogy ennyiért vehetünk új autót

A magyar piacon is kapható lesz kétmillió forintért egy indiai miniautó, amely extra olcsó ugyan, cserébe viszont jó néhány dologról le kell mondania a tulajdonosának.
Világgazdaság
2026.03.05, 17:36
Frissítve: 2026.03.05, 18:07

Az indiai autógyártás egyik legismertebb képviselője a Bajaj Auto modellje, a Bajaj Qute. A miniautó már több európai országban elérhető, többek között a közeli Csehországban is, és az ára körülbelül 2 millió forintnak megfelelő összeg. Ez az árszint a mai magyar autópiacon szinte példátlan – mutat rá az Origo.

Bajaj Qute
A Bajaj Qute állítólag négy személy szállítására alkalmas / Fotó: AFP

Városban praktikus lehet a Bajaj Qute

A fogyasztása rendkívül alacsony, nagyjából 3 liter 100 kilométeren, benzines és földgázos változatban is kapható. Kompakt méretének köszönhetően könnyű vele parkolni, fenntartási költsége minimális, és a gyártó tájékoztatása szerint négy személy szállítására képes.

Hosszúsága 2,75 méter, a szélessége 1,3 méter, és elsősorban a motorkerékpárok alternatívája lehet. A jármű 216 köbcentiméteres, vízhűtéses motorral rendelkezik, amely benzinnel 9,15 kilowatt (11 lóerő) teljesítményt nyújt, míg CNG-vel (Compressed Natural Gas: sűrített földgáz) használva a teljesítménye 8 kilowattra (10 LE) csökken.

A 70 kilométer per óra körüli végsebesség ugyan nem teszi alkalmassá arra, hogy autópályán használjuk, de a városban praktikus alternatívát kínál.

A Bajaj Qute teljesítménye és komfortszintje elmarad a hagyományos személyautókétól, sokan inkább mopedautóként tekintenek rá. Azok számára lehet ideális választás, akik olcsó autót keresnek rövid távokra, alacsony fenntartási költséggel.

Nemrégiben egy elektromos miniautót mutatott be a Suzuki is, erről itt olvashat bővebben.

