Pattant a Mol és az OTP, erős oldalra kacsintgatott a forint

Optimista várakozások övezik az OTP péntek reggel esedékes gyorsjelentését. Felülteljesítő volt ma a pesti parkett vezető indexe. A hét eleji kilengés után továbbra is korrigál a forint.
Faragó József
2026.03.05, 17:21
Frissítve: 2026.03.05, 19:53

A BUX 125 531 pont közelében zárt, ami közel másfél százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel felülteljesítette a másfél százalékot eső német DAX indexet. De a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is lefutotta, amely minimális mínuszba csúszott. Az euró-forint továbbra is korrigál a keddi csúcsok után.

pesti parkett
 Pesti parkett:  ma is pozitív korrekciót láthattunk  / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: esnek a részvényindexek

A széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot esett, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyharmad százalékos mínuszba csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig közel másfél százalékot szánkázott. Ennél is jobban megütötték a közel 2 százalékos mínuszt produkáló Russell 2000 indexet, amely a kis kapitalizációjú részvényeket képezi le a tengerentúlon.

Az amerikai referencia-államkötvények hozama a negyedik egymást követő napon emelkedett.

Pesti parkett: pattant a Mol és az OTP

Az OTP 37 970 forinton zárt, bő 1 százalékos pluszban. 

A bank pénteken reggel teszi közzé gyorsjelentését.

A várakozások optimisták.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3732 forinton zárt, majd 2 százalékot emelkedve.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 11 670 forinton zárta a napot, negyedszázalékos pluszba kapaszkodva.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2155 forintnál fejezte be a kereskedést, közel negyedszázalékos pluszban.

Korrigált a közel 2 százalékot csúszó 4iG és a majd 4 százalékot eső Rába. Pattant az Appeninn, a CIG és a Delta.

Korrigált a forint

A keddi 390-es euró-forinthoz képest második napja erősebb a magyar deviza. Az euró-forint jegyzése visszatért 388 alá. Csütörtökön 

tőzsdezáráskor 387,6 közelében jegyezték a kurzust.

Az euró-forint árfolyama a 200 napos mozgóátlag közeléből korrigált vissza, mely 389,87-nál képez jelenleg meghatározó ellenállási szintet. 

Érdekes a technikai kép. További ellenállási szintet jelent a trendvonal 389,60-nál, s egy Fibonacci-szint 388,50-nél. Lefelé tekintve támaszt jelentenek a 387,40-es és a 383,90-es Fibonacci-szintek.

