Pattant a Mol és az OTP, erős oldalra kacsintgatott a forint

A BUX 125 531 pont közelében zárt, ami közel másfél százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel felülteljesítette a másfél százalékot eső német DAX indexet. De a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is lefutotta, amely minimális mínuszba csúszott. Az euró-forint továbbra is korrigál a keddi csúcsok után.

Pesti parkett: ma is pozitív korrekciót láthattunk / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: esnek a részvényindexek

A széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot esett, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyharmad százalékos mínuszba csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig közel másfél százalékot szánkázott. Ennél is jobban megütötték a közel 2 százalékos mínuszt produkáló Russell 2000 indexet, amely a kis kapitalizációjú részvényeket képezi le a tengerentúlon.

Az amerikai referencia-államkötvények hozama a negyedik egymást követő napon emelkedett.

Pesti parkett: pattant a Mol és az OTP

Az OTP 37 970 forinton zárt, bő 1 százalékos pluszban.

A bank pénteken reggel teszi közzé gyorsjelentését.

A várakozások optimisták.