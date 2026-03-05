Pattant a Mol és az OTP, erős oldalra kacsintgatott a forint
A BUX 125 531 pont közelében zárt, ami közel másfél százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel felülteljesítette a másfél százalékot eső német DAX indexet. De a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is lefutotta, amely minimális mínuszba csúszott. Az euró-forint továbbra is korrigál a keddi csúcsok után.
Amerika: esnek a részvényindexek
A széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot esett, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyharmad százalékos mínuszba csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig közel másfél százalékot szánkázott. Ennél is jobban megütötték a közel 2 százalékos mínuszt produkáló Russell 2000 indexet, amely a kis kapitalizációjú részvényeket képezi le a tengerentúlon.
Az amerikai referencia-államkötvények hozama a negyedik egymást követő napon emelkedett.
Pesti parkett: pattant a Mol és az OTP
Az OTP 37 970 forinton zárt, bő 1 százalékos pluszban.
A bank pénteken reggel teszi közzé gyorsjelentését.
A Mol 3732 forinton zárt, majd 2 százalékot emelkedve.
A Richter 11 670 forinton zárta a napot, negyedszázalékos pluszba kapaszkodva.
A Magyar Telekom 2155 forintnál fejezte be a kereskedést, közel negyedszázalékos pluszban.
Korrigált a közel 2 százalékot csúszó 4iG és a majd 4 százalékot eső Rába. Pattant az Appeninn, a CIG és a Delta.
Korrigált a forint
A keddi 390-es euró-forinthoz képest második napja erősebb a magyar deviza. Az euró-forint jegyzése visszatért 388 alá. Csütörtökön
tőzsdezáráskor 387,6 közelében jegyezték a kurzust.
Az euró-forint árfolyama a 200 napos mozgóátlag közeléből korrigált vissza, mely 389,87-nál képez jelenleg meghatározó ellenállási szintet.
Érdekes a technikai kép. További ellenállási szintet jelent a trendvonal 389,60-nál, s egy Fibonacci-szint 388,50-nél. Lefelé tekintve támaszt jelentenek a 387,40-es és a 383,90-es Fibonacci-szintek.