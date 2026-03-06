Deviza
Ezeken a különleges euróbankjegyeken magyar nevezetességek szerepelnek

Több mint tíz esztendeje nulla eurós bankjegyeket is nyomtatnak, amelyeknek elsősorban a gyűjtők körében van nagy kultuszuk. Talán kevéssé közismert, de egyes sorozatokon magyarországi nevezetességek szerepelnek.
Világgazdaság
2026.03.06, 18:12
Frissítve: 2026.03.06, 18:20

A nulla eurós feltalálója, Richard Faille 2015-ben fejlesztette ki ezt a turisztikai célú emlékpénzt, amely ugyanolyan emlékpénz, mint amelyeket a Magyar Nemzeti Bank is kibocsát évről évre kiemelkedő történelmi, tudományos vagy kulturális évfordulók tiszteletére – említi az Origo.

nulla eurós
Gyűjtők számára vonzók a nulla eurós bankjegyek / Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Pál József, a Vas Megyei Éremgyűjtők Egyesületének elnöke a Zaol.hu-nak elmondta, hogy az Európai Unióban már nincsen olyan ország, ahol ne lenne a helyi nevezetességekről és látnivalókról ilyen „pénz”. Szakirodalma és katalógusa is van. A nullaeurósok tekintetében is fontosak a kiadott példányszámok, mert néhányat csak pár száz darabban készítenek, árfelhajtási céllal. A ritkaságok márpedig mindenhol ritkaságok, így már találkozott olyan példányokkal, amelyeket 40 és 100 euró közötti összegért adtak-vettek.

Többtonnányi nulla eurós

„Először Pozsonyban, egy európai numizmatikai találkozón láttam nullaeurósokat, mégpedig tonnányi mennyiségben. Az emberek meg 100-150 méteres sorokban várakoztak, hogy vehessenek belőle.

Őszintén szólva, én a nullaeurós kitalálójának Nobel-díjat adnék, annyira zseniális „találmány”.

Hatalmas marketingfogás, hogy az emberek képesek pénzt kiadni érte” – mondta el véleményét Pál József.

Ha ide kattint, megtudhatja, hogy mely magyarországi nevezetességek szerepelnek nullaeurós bankjegyeken.

