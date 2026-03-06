Ezeken a különleges euróbankjegyeken magyar nevezetességek szerepelnek

A nulla eurós feltalálója, Richard Faille 2015-ben fejlesztette ki ezt a turisztikai célú emlékpénzt, amely ugyanolyan emlékpénz, mint amelyeket a Magyar Nemzeti Bank is kibocsát évről évre kiemelkedő történelmi, tudományos vagy kulturális évfordulók tiszteletére – említi az Origo.

Gyűjtők számára vonzók a nulla eurós bankjegyek / Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Pál József, a Vas Megyei Éremgyűjtők Egyesületének elnöke a Zaol.hu-nak elmondta, hogy az Európai Unióban már nincsen olyan ország, ahol ne lenne a helyi nevezetességekről és látnivalókról ilyen „pénz”. Szakirodalma és katalógusa is van. A nullaeurósok tekintetében is fontosak a kiadott példányszámok, mert néhányat csak pár száz darabban készítenek, árfelhajtási céllal. A ritkaságok márpedig mindenhol ritkaságok, így már találkozott olyan példányokkal, amelyeket 40 és 100 euró közötti összegért adtak-vettek.

Többtonnányi nulla eurós

„Először Pozsonyban, egy európai numizmatikai találkozón láttam nullaeurósokat, mégpedig tonnányi mennyiségben. Az emberek meg 100-150 méteres sorokban várakoztak, hogy vehessenek belőle.

Őszintén szólva, én a nullaeurós kitalálójának Nobel-díjat adnék, annyira zseniális „találmány”.

Hatalmas marketingfogás, hogy az emberek képesek pénzt kiadni érte” – mondta el véleményét Pál József.

Ha ide kattint, megtudhatja, hogy mely magyarországi nevezetességek szerepelnek nullaeurós bankjegyeken.

