PayPal, Skrill, Wise, Revolut vagy éppen Simple és Barion, hogy magyar példákat is hozzunk. A többség, mármint a technológia iránt érdeklődő, pénzügyileg is előre járó, intenzív okostelefon-használók többsége valamelyik appot vagy közülük többet is letöltött és használ a mindennapokban. A menőbbeknek Google Pay-, Samsung Pay- vagy Apple Pay-platformjuk vagy más olyan lehetőségük is van, amelyekkel a mobiljuk NFC-csipjét használva „pittyentenek” a kártyatermináloknál, így akár otthon is hagyhatják a bankkártyájukat - olvasható a Figyelő cikkében.

Világunkban, amikor az emberek 99 százaléka bankkártyával kel és fekszik, igen gyakran előfordul, hogy nincs elég készpénz náluk. Ilyenkor kezdődik a jól ismert „hajtóvadászat” a közeli ATM-ek után. Legalábbis a 40-50 évesek körében, a fiatalabbak ugyanis előkapják a mobilbankjukat és kérnek egy bankszámlaszámot. Ez utóbbi már kisebb üzletekben is előfordul, ha mondjuk az eladó nem tud visszaadni 10 vagy 20 ezresből.

A banki átutalás ma már szerencsére pár másodperc, de egy tranzakció bepötyögése azért még kellően macerás, karöltve a dupla és tripla biztonsági megerősítésekkel, SMS-es igazolókóddal, ujjlenyomattal, kódokkal.

Csakhogy ha mondjuk egy étterem vagy egy romkocsma számláját akarjuk egy társaság között „szétdobni”, vagy egy munkahelyen, iskolában veszünk a közösség egy tagjának közösen ajándékot, esetleg külföldi félnek, vagy neki kell pénzt adni, kérni, marad a készpénzezés. Már ha nincs minden félnek PayPal-, Revolut- vagy Simple-fiókja.

És itt jön a nagy durranás: mi az, ami az emberek 99 százalékának van?

Facebook-fiókja, illetve annak csevegőcsatornája, a Messenger. Ez ma gyakorlatilag nemcsak az SMS-ek, a telefon- és videohívások helyettesítője, hanem sokaknál szinte már az e-mailt is kiváltja. Főként, mert „mindenki ezen kommunikál”, így nem kell egyszerre mindenféle platformot használni.

De épp emiatt, azaz a Facebook (újabban Meta, amely a Facebook Csoport vállalati neve) tulajdonolta Messenger sok tekintetben egyeduralkodása miatt keltett óriási vihart egy évek óta tervezett lépés bejelentése. E szerint a Facebook szélesebb körben megnyitja a Messengert arra, hogy az emberek egymás között pénzt küldjenek.

Néhány országban már volt erre lehetőség, de most bejelentették: szélesebb körben, akár világszerte, ahol ezt helyi szabály nem tiltja, elindulhat a Split Payments, azaz a Megosztott fizetések nevű messengeres szolgáltatás. A mostani hír igazából az éles tesztek elindulásáról szól, és a vállalat közléséből annyit tudni, hogy ingyenes és gyors lesz az új funkció, és főként a családtagok, barátok közötti – fent emlegetett – éttermiszámla- és egyéb költségmegosztásokra lesz optimalizálva.

A működése is pofonegyszerű lesz: csoportos beszélgetésnél csak egy gombot kell megnyomni, hogy a résztvevők között szét lehessen osztani a pénzt, vagy pedig

az úgynevezett Payments Hub (Fizetések központ) menüpontot kell megkeresni a Messengerben.

Ráadásul a program alapból egyenlő részekre osztja a teljes számlaösszeget, amelyet egy gombnyomással módosítani lehet. Sőt, bárkit ki és be lehet tenni a fizetők közé, továbbá egyéni üzenet kapcsolható az egyes tagoknak kimenő megosztandó „számla” mellé. Zuckerberg nem húzná évekig az éles indulást: az Egyesült Államokban néhány héten belül elindul a béta üzem. Ugyanakkor a nemzetközi start idejéről egyelőre nincs hír, és arról sem szól a fáma, hogy a szolgáltatás milyen limitekkel működik majd, hiszen kétmilliárd felhasználó esetén nem könnyű kivédeni, hogy pénzmosásra vagy akár illegális pénz mozgatására is felhasználják ezt az új platformot.

