Nyugat-Európában 2035-ben már csak zéró károsanyag-kibocsátású modelleket hoz forgalomba a Toyota, addigra a vállalat globális gyártása is karbonsemleges lesz

– tájékoztattak közleményükben.

A cég európai kínálatában a ZEV aránya a vevői igényektől függően az 50 százalékot akár 2030-ra meghaladhatja. Addig a Toyota és a Lexus globálisan 30 új akkumulátoros elektromos modellt mutat be, egyidejűleg további hidrogén üzemanyagcellás elektromos modellek is megjelennek a kínálatában.

A gyártó prémium márkája, a Lexus már most is szinte kizárólag öntöltő hibrid elektromos autókat ad el a kontinensen, 10 év múlva pedig az amerikai és a kínai piacra is csak elektromos autókat küldenek.

Fotó: Felix Mizioznikov / Shutterstock

A vállalat nemcsak az elektromos autózásban, hanem a hidrogéngazdaságban is vezető szerepre tör, ezért üzemanyagcellás modulok gyártásába kezd Belgiumban. A különféle hajtástechnológiák arányát térségenként a helyi adottságok és a kereslet fogja meghatározni.

A Toyota Európában 2021-ben 1,07 millió járművet értékesített, ez rekordmennyiség, éves összevetésben 80 ezer darabos növekedés, ami 6,3 százalékos piaci részedést biztosít számára. 2022-ben 1,3 millió Toyota és Lexus eladásával 6,5 százalékos piaci részesedésre számítanak.

Várakozásuk szerint az európai bővülés ezt követően is jelentős maradhat. Ezt részben arra alapozzák, hogy a számításaik alapján az évtized második felére 50 százalékkal csökken az akkumulátorok járművenkénti költsége, így megfizethetőbbek lesznek az akkumulátoros elektromos járművek.

A Toyota 2030-ban világszerte 3,5 millió akkumulátoros autó, közöttük 1 millió Lexus értékesítésével számol.