A népszerű Destiny és a Halo nevű játékot fejlesztő Bungie-t összesen 3,6 milliárd dollárért vásárolta fel a Sony Interactive Entertainment (SIE) – számolt be a Reuters.

Már a Destiny-franchise megszületése óta szoros kapcsolatot ápoltunk a Bungie-val, és nem is lehetnék izgatottabb amiatt, hogy a stúdió csatlakozik a PlayStation családhoz

– közölte Jim Ryan, a japán konszern elnöke.

Fotó: Shutterstock

A Washington állambeli Bellevue-ben található Bungie korábban a Microsoft tulajdonában volt, ekkor dobták piacra a Halo videojáték-sorozatot, majd 2007-ben kiváltak a szoftvergyártó cégből, és független vállalatként dolgoztak tovább, olyan játékokat alkottak meg, mint a Marathon vagy a Myth.

A Bungie most azt tervezi, hogy több fejlesztőt is leszerződtet a Destiny 2 című játékhoz, amelyet korábban az Activision Blizzard adott ki.

A játékgyártó a Sony Interactive Entertainmenten belül független egység lesz, játékainak kiadását is maga végzi, a fejlesztés pedig továbbra is Pete Parsons, a Bungie vezérigazgatója alá tartozik majd. „A Bungie-ügylet fontos lépés a stratégiánkban, hogy a PlayStationt sokkal szélesebb közönségnek tegyük elérhetővé” – nyilatkozta a SIE vezetője. A Sony számos fejlesztőt, köztük a Valkyrie Entertainment videojáték-fejlesztő stúdiót és a Returnal és a Housemarque nevű játékok fejlesztőjét is leszerződtette.

Bár ez a Sony valaha volt egyik legnagyobb felvásárlása, a Microsoft által fizetett összeg helyezi a megfelelő kontextusba az ebben a szektorban tapasztalható erős versenyt

– nyilatkozta Piers Harding-Rolls, az Ampere Analysis játékelemzője. Pár nappal korábban ugyanis a Microsoft bejelentette, hogy közel 69 milliárd dollárért veszi meg a Call of Duty, a World of Warcraft és a Candy Crush videojátékokat gyártó Activision Blizzardot. Az ágazat eddigi legnagyobb akvizíciójának lezárása után bevétel szerint Bill Gates vállalata lesz a harmadik legnagyobb játékgyártó a világon. A Microsoft azt is közölte, hogy az eddigi főnök, Bobby Kotick, az átvétel után is az Activision Blizzard vezérigazgatója marad.

A Rockstar és a 2K Games tulajdonosa, a Take-Two Interactive szintén az év elején 11 milliárd dollárt ajánlott a közösségi médiában és mobiljátékokban sikeres Zynga játékfejlesztő cégért.

A Zynga felvásárlásával a cég megpróbál egy nagyobb szeletet megszerezni a mobilos játékpiacból, ehhez pedig a GTA, a Red Dead, a BioShock, a Borderlands és az NBA 2K játékok birtoklása nyújthat elegendő muníciót. A Zynga legnagyobb sikere a Facebookra készült FarmVille volt, azóta a Words With Friends és a Revamp című játékaikkal értek el hasonló sikert.

A videojátékok piaca gyors konszolidáláson esik át, hogy kielégítse a világjárvány okozta keresletnövekedést,

a cégfelvásárlások pedig egyértelműen elmossák a határvonalat a PC- és a mobiljátékcégek között, mivel a vállalatok új bevételi forrásokat céloztak meg. A Drake Star Partners befektetési bank számításai szerint

idén akár a 150 milliárd dollárt is elérheti a játékiparban zajló, tulajdonosváltással és tőzsdei kibocsátással járó tranzakciók összértéke.

„Jelenleg nagyon sok üzlet kellős közepén vagyunk, és ez a folyamat továbbra is nagyon forró téma” – mondta Michael Metzger, a Drake Star munkatársa. Hozzátette,

egyes cégek, amelyek eddig nem játszottak nagy szerepet a játékok világában – köztük az Amazon és a Netflix –, várhatóan új üzleti tervekkel állnak majd elő.

Szakértők szerint Ázsiában a Tencent, a ByteDance, a NetEase, a Rafton és a Sony is újabb meglepetéseket tartogat a játékpiacon.