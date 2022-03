Megnőtt a légi forgalom a magyar légtérben az orosz–ukrán háború kirobbanása óta – erről a HungaroControl Zrt. tájékoztatott a VG érdeklődésére. Az állami tulajdonú légiforgalmi szolgáltató arról számolt be, hogy az ukrán légtérzár február 24-i elrendelése után naponta átlagosan kétszáz átrepülő járattal többet kezelnek a magyar légi navigációs szakemberek, mint az előző hét azonos időszakában.

A többletforgalom elsősorban az ukrán és moldovai légterek lezárásának a következménye.

A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz légitársaságoknak az uniós légtérből való február 27-i kitiltása után megnövekedhet a magyar légtérben az Európai Unióból Ázsiába közlekedő légitársaságok járatainak a száma is. Ezek korábban Szibériát átszelve közlekedtek a célállomásaik felé. Vagyis minden esély meg van rá, hogy az újabb korlátozások következtében tovább sűrűsödik Magyarország fölött a légtér.

Ennek mértékének megbecsülése egyelőre bizonytalan, tekintve, hogy az ukrajnai orosz fegyveres fellépésre adott nyugati válaszlépések miatt folyamatosan változnak a körülmények. Ráadásul ezekre Moszkva is hasonló tilalmakkal reagál: eddig például 36 ország – köztük Magyarország repülőjáratait – tiltotta ki a légteréből, válaszul az EU-s légtér orosz gépek elöli elzárására. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szóban forgó államok járatai csak akkor hatolhatnak be az orosz légtérbe, ha előzetesen erre különleges engedélyt kapnak az orosz külügyminisztériumtól vagy a közlekedési hatóságtól.

A képlékeny szituáció kapcsán a HungaroControlnál elmondták lapunknak, hogy az európai légi közlekedést koordináló Eurocontrollal közösen figyelik a forgalom alakulását, és szükség esetén további intézkedéseket tesznek a szolgáltatások zavartalanságának biztosítására és a repülésbiztonság fenntartására. A vállalat azt is jelezte, hogy a növekvő gépmozgások nem igényelnek kapacitásbővítést a társaság munkavégzésében. Ennek több oka is van: egyrészt a február mindig is az év legkisebb forgalmú hónapja, vagyis jut szabad erőforrás a mostani helyzetben, másrészt a koronavírus-járvány miatt a légi közlekedés intenzitása továbbra is mintegy 30 százalékkal alacsonyabb, mint 2019-ben.

Akkor rekordévet produkált a magyar légtér kihasználtsága: a légi irányítók csaknem 758 ezer átrepülő járat közlekedését segítették a magyar légtérben, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma megközelítette a 122 ezret. A pandémia túlzás nélkül kiürítette az égboltot, az átrepülések száma 2020-ban 57 százalékkal (430 ezer gép) mérséklődött, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren pedig több mint 61 százalékkos volt a visszaesés. Tavaly már megkezdődött a visszarendeződés, de a 2019-es szint elérése még távoli.