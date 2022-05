A felhasználók körében egyre népszerűbbé válik a TikTok. A platform ráadásul a korábbi, csak tiniket megszólító skatulyából kikerülve egyre szélesebb (de továbbra is nagyon nagy arányban 40 évnél fiatalabb) célközönséget szólít meg.

A népszerűségnek azonban – mint oly sokszor – ára van. Ezt pedig a cég alkalmazottjai fizetik meg – derült ki a The Wall Street Journal terjedelmes riportjából.

A közösségi platform korábbi alkalmazottjai szokatlanul hosszú munkaidőről, stresszes munkakörülményekről, valamint a TikTok amerikai és kínai kirendeltségei közötti kulturális szakadékról panaszkodtak a cikkben.

A közösségi oldal Los Angeles-i telephelyének dolgozói súlyos alváshiányban szenvednek. Ezt a túlórák és a késői munkavégzés mellett tovább fokozta az is, hogy a Kínában dolgozó munkatársakka való online meetingek számukra igen rossz időpontokban voltak.

Fotó: Tolga Akmen / AFP

Egyes alkalmazottak egyenesen arról számoltak be, hogy

a TikToknál töltött idő alatt hetente 85 órát töltöttek megbeszélésekkel, értekezleteken, egyeztetéseken, és ez gyakran a munka rovására is ment.

Ráadásul, mivel az Egyesült Államokban a vasárnap Kínában már hétfőnek számít, számos munkavállaló amiatt is panaszkodik, hogy hétvégén is dolgoznia kell amiatt, hogy a világ másik felén lévő kollégáival együtt végezhesse a feladatát.

A The Verge arról is beszámolt, hogy a megterhelő munkakörnyezet komoly hatással volt a munkavállalók érzelmi jólétére és egészségére. Az egyik korábbi alkalmazott úgy nyilatkozott, hogy csak azért tudta elkerülni a folyamatos éjszakai munkavégzést, mert orvosi papírokkal alá tudta támasztani, hogy potenciálisan életveszélyes egészségi állapotba került tőle. Egy másik dolgozó arról mesélt, hogy munka és a magánélet közötti egyensúly teljes felbomlása alváshiányhoz és fogyáshoz vezetett, ráadásul mindezek következtében házassági terápiát is igénybe kellett vennie, mivel nem tudott elegendő időt tölteni a férjével.

A The Wall Street Journal anyaga arról is beszámolt, hogy a munkavállalókra hatalmas nyomás nehezedik amiatt, hogy lépést kell tartaniuk a többi kollégával, különösen a TikTok kínai székhelyű vállalatának dolgozóival.

A cégnél állítólag több csapat is megkapta feladatként ugyanazt a projektet, hogy a versenyhelyzet miatt gyorsabban elvégezzék az adott munkát, de ez szinte mindig visszafelé sült el. A lemaradástól való félelem ugyanis paranoiához és frusztrációhoz vezetett, és volt olyan projekt, amiből végül nem lett semmi.

Egy másik exdolgozó kifejtette, hogy 10 olyan termékmenedzserről tud, akik egy év munkaviszonyt követően beadták felmondásukat, mert elvárás volt feléjük, hogy teljes mértékben igazodjanak kínai kollégáik időbeosztásához.

A most napvilágot látó információk jelentős része nem újdonság. Egy évvel ezelőtt a CNBC is felhívta a figyelmet a TikToknál zajló 996-os munkarendre, amit arra utal, hogy a dolgozóknak heti 6 napon át reggel 9-től este 9-ig kell dolgozniuk. Bár a közösségi oldal anyacége, a ByteDance akkor átállt a 63 órás munkahétre, ami 5 napra osztja szét a ledolgozandó munkaórák számát, az sokak számára kérdéses, hogy Kínán kívül más országokban mennyire lehet elvárás ez a fajta beosztás. Számos dolgozó arról számolt be, hogy a túl hosszú munkaidő ezzel nem szűnt meg a cég berkein belül.