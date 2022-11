Budapest, Szombathely, a Velencei-tó és Pécs után Fejér megye két legnépesebb településén, Székesfehérváron és Dunaújvárosban is piacra lépett a Főtaxi. Ezzel immár öt vidéki nagyvárosban érhető el Magyarország egyik legnagyobb taxitársaságának magas színvonalú személyszállítási szolgáltatása, melynek részét képezi az elektromos autóflotta is – jelentette be hétfői közleményében a vállalat.

Fotó: Földi Imre / MTI

Tovább folytatja Budapesten kívüli piaci jelenlétének erősítését a Főtaxi, a vállalat immár Székesfehérvárra és Dunaújvárosra is kiterjesztette tevékenységét.

A szolgáltatási terület a települések agglomerációját is magában foglalja.

A pécsi és a szombathelyi modelltől eltérően Fejér megye két legnépesebb településén nem egy már meglévő taxitársaság vált nevet, hanem a helyben dolgozó, nagy tapasztalattal és helyismerettel rendelkező taxisok egyénileg csatlakoznak és viszik tovább tevékenységüket a Főtaxi brand alatt, autóikon főtaxis szabadjelzőt és matricákat használva.

Székesfehérváron november első hétvégéjén debütált a Főtaxi, Dunaújvárosban pedig ezt megelőzően húsz autóval indult el a szolgáltatás. Az utóbbi flottában – összhangban a vállalat immár négy éve sikeresen működő Zöldút programjával – több környezetkímélő, azaz plug-in hibrid és elektromos meghajtású jármű is megtalálható. Az első nap közel 60 fuvart szerveztek le a diszpécserek Dunaújvárosban, ami a település méretét tekintve rendkívül jó eredménynek számít.

A földrajzi terjeszkedés részeként immár öt vidéki nagyvárosban, Szombathelyen, Velencén, Pécsett, Dunaújvárosban és Székesfehérváron is elérhetők minőségi szolgáltatásaink, e területeken közel 50 ezer fuvart teljesítettünk eddig

– ismertette az eredményeket Reich Ádám, a Főtaxi vezérigazgatója.

A cégvezető hozzátette, hogy nem állnak meg itt, céljuk az, hogy taxiszolgáltatásaikat minél több településen igénybe vehessék, ezért országos hálózatot szeretnének létrehozni.

Autót rendelni Dunaújvárosban a +36 25 747 747-es, Székesfehérváron pedig a +36 22 8000 000-s telefonszámon lehet. Emellett

mindkét városban elérhető a Főtaxi mobiltelefonos alkalmazása is,

amit azért is érdemes letölteni, mert az applikációban a rendelés leadása után követhető, hogy épp merre jár az autó, az érkező sofőrrel pedig közvetlenül is felvehető a kapcsolat.