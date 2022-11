Az új alkalmazottak felvételekor történt „technikai hibának” tulajdonította a tajvani Foxconn cég a kínai Csengcsouban lévő üzemében kitört zavargásokat, és közölte, hogy a vitatott kérdésben megállapodás jött létre az érintett dolgozókkal, akiktől egyúttal a közleményben bocsánatot is kért. A világ legnagyobb iPhone-összeszerelő üzemében szerdán törtek ki zavargások. Médiabeszámolók szerint több száz alkalmazott biztonsági kamerákat tört össze, és össze is csaptak a biztonsági személyzettel. A közösségi médiában megjelent felvételek szerint az alkalmazottak közül többeket bántalmaztak és elvittek az őrök.

Fotó: Justin Sullivan / Getty Images

A tiltakozások a közösségi médiában megjelent beszámolók szerint azért törtek ki, mert az alkalmazottak arról értesültek, hogy a Foxconn elhalasztotta a megállapodás szerinti bónusz kifizetését.

A dolgozók sérelmezték emellett az elhelyezés és az élelmezés szűkösségét, a szigorú járványvédelmi zárlatot, továbbá azt, hogy Covid-pozitív munkatársakkal kell megosztaniuk a hálóhelyiségeket. A Foxconn szerdai közleménye szerint az üzem területén járványvédelmi karantén van érvényben, ezért a dolgozók nem hagyhatják el az összeszerelő üzem területét, a helyi hatóságok pedig nem engedélyezik a belépést a mintegy 200 ezer embert foglalkoztató ipari park területére.

A Foxconn csütörtöki közleménye szerint szakértői „megvizsgálták a helyzetet, és egy technikai hibára bukkantak a felvételi eljárás során”. A közleményben a vállalat bocsánatot kért a számítógépes adatbevitel során történt hibáért, és leszögezte, hogy „a kifizetett bér meg fog egyezni a felvételi hirdetményben szereplő összeggel”.

Médiaértesülések szerint a zavargások csütörtökön már elcsitultak, és a cég tárgyalásokat folytat kisebb ellenállási gócpontokkal az üzem területén.

A Reuters hírügynökség egy helyi informátorától úgy tudja, hogy keretmegállapodás jött létre az alkalmazottakkal, és csütörtökön már folytatódott a munka.

A kínai gazdaság ötödét érintik már a járványkorlátozások – Erőszakos tiltakozások a Foxconn-üzemben Az IMF a koronavírus-korlátozások ellenére nem vágta meg a kínai növekedési kilátásokat, de a járvány gyors terjedése miatt változhat a helyzet. A szigor enyhítése egyre távolibbnak tűnik.

Szigorú intézkedések

Közben Kínában ismét több régióban rendeltek el járványügyi szigorításokat a koronavírus-fertőzöttek növekvő száma miatt. Több körzetet vontak karantén alá csütörtökön a közép-kínai Csengcsouban, valamint az ország déli részén fekvő Kuangcsouban (Kanton) is. A csengcsoui hatóságok azt közölték, hogy a 6,6 milliós város központi körzeteiben élők ezentúl öt napon át csak negatív koronavírusteszttel és hatósági engedéllyel hagyhatják el otthonukat.

Helyszíni beszámolók szerint a Henan tartománybeli városban élők között pánik tört ki a bejelentés hallatára.

Kínában ismét jelentősen nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma: csütörtökön a járványügyi hatóságok 31 444 új fertőzöttet jelentettek az elmúlt 24 órából. Ez a legmagasabb napi emelkedés a járvány 2019-es kitörése óta. Hat hónap óta először halálos áldozatot is regisztráltak, ezzel a Covid–19-nek 5232 igazolt halálos áldozata van az országban. Az esetek nagyjából felét Kuangcsouban (Kanton) és Csungkingban jegyezték fel.

A kormány több helyen ismét szigorításokat léptetett életbe, a többi között Pekingben is, ahol a héten múzeumokat, parkokat és bevásárlóközpontokat zártak be, valamint megszigorították a városba való belépés szabályait is. Bár a járvány által megtépázott gazdaság talpra állítása érdekében korábban Kínában is enyhíteni kezdtek a zéró-Covid-politikán, még mindig itt a legszigorúbbak a járványügyi korlátozások. Szun Csun-lan kínai miniszterelnök-helyettes hétfőn sürgette a helyi hatóságokat, hogy tartsák ellenőrzésük alatt a járványt.