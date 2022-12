Viharos gyorsasággal változik a helyzet a Volánbusznál annak kapcsán, hogy beszüntetik-e a dolgozók a munkát január elején, vagy sem. A kezdeményezés mögött ezúttal is a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (Szaksz) áll, amely október végén már tető alá hozott egy kétórás figyelmeztető sztrájkot.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Volánbusznál majd kéttucatnyi érdekképviselet működik. A Dobi István vezette Szaksznak van a második legnagyobb tagsága,

a létszáma (mintegy 2000 fő) eléri és meghaladja a teljes állomány (nagyjából 18 ezer dolgozó) 10 százalékát.

Azonban a kollektív szerződésnek nem aláírója. Annak ugyanis munkavállalói oldalon csak a legnagyobb volános szakszervezet, a mintegy 6000 főt tömörítő Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) a jogosultja. Baranyai Zoltán KKSZ-elnök ugyanakkor nem támogatja a Szaksz sztrájktörekvését és inkább a tárgyalóasztal mellett szerezne érvényt a dolgozói érdekeknek. Ebben pedig fel is tud mutatni sikereket:

a Volánbusz bruttó 180 ezer forinttal egészítette ki az év végi lojalitási juttatást, így 2022. december 22-én akár nettó 222 730 forint is érkezhet a munkavállalókhoz;

emellett a Volánbusz vezetése azonnal reagált az üzemanyagár-sapka kivezetésére, és megemelte a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés összegét, bruttó 18 forinttal kilométerenként.

A KKSZ december 12-én írta alá a munkáltató ajánlatát a lojalitási juttatás év végi bruttó 260 ezer forintra emeléséről. Így 2022-ben összesen bruttó 490 ezerrel jutalmazta a Volánbusz a kollégák elkötelezettségét.

A legsötétebb forgatókönyv

Ettől függetlenül a Szaksz szerdán délután arról tájékoztatott, hogy

egyre biztosabb, hogy a Volánbusznál január első napjaiban a dolgozók beszüntetik a munkát.

Ezt azzal magyarázták, hogy a Volánbusz nem teljesíti a követeléseit, így egyértelművé vált, hogy január első napjaiban a szakszervezet egy-két napos sztrájkot tart majd országosan. Ennek papíron brutális hatása lehetne: napi szinten több mint tízezer buszjárat esne ki a menetrendből, ami bénítóan hatna a közlekedésre.

Dobi István a kép bal szélén (forrás: Lázár János/Facebook)

Valóság-e, ami a papíron van?

Persze ezúttal is kérdés, hogy ha be is következik a munkabeszüntetés, az milyen hatásfokú lenne, hány munkavállaló venne benne részt. Dobi Istvánék állításuk szerint nem a levegőbe beszélnek. A lényegében decembertől zajló tárgyalások megkezdése előtt a Szaksz támogatói aláírásokat gyűjtött a Volán-dolgozók körében. Azt mondta, hogy csak akkor kezd bele a sztrájk megszervezésébe, ha a 18 ezer fős állomány legalább harmada ezt támogatja.

Végül több mint 6300 szignó jött össze november végéig, a Szaksz pedig beleállt az ügybe.

Amennyiben a támogatói arány helytálló, az valóban erős felhatalmazás. A teljes képhez azonban hozzá kell tenni, hogy az októberi figyelmeztető munkabeszüntetés dolgozói szempontból nem hozott áttörést, sőt. A Volánbusz tájékoztatása szerint az akkor érintett 2603 járatból több mint 2 ezer rendben közlekedett és csak 591 maradt ki.

Úgy tűnt, ezzel le is került a napirendről a sztrájkhelyzet az állami buszos vállalatnál, mivel a Szaksz előzetesen kilátásba helyezte, hogy csak abban az esetben folytatja tovább a bérharcot, ha a sztrájkmenetrendben szereplő járatok legalább fele valóban leállt. Ez tehát mintegy 1300 buszt jelentett volna, de a Volán szerint ennek alig a fele teljesült.

Mit akarnak elérni a buszsofőrök?

Mindenesetre a Szaksz az aláírások nagy számát látva nem hagyott fel a törekvéssel, és a Volánbusz menedzsmentje sem veszi félvállról a kérdést. A Világgazdaság megkeresésére úgy reagáltak, hogy a

szakszervezetekkel a tárgyalások folyamatosak, érdemi információval azonban csak az egyeztetések lezárulta után tudnak szolgálni.

Azt viszont már most is lehet tudni, hogy mit akar elérni a Szaksz. Ebben a munkavállalók bér- és jövedelmi helyzetének javítása – figyelembe véve az egyre nagyobb inflációs hatásokat és a megnövekedett rezsiszámlákat – a legfontosabb pont, ezért a szakszervezet bérkorrekciót akar kiharcolni. Ez jelen állás szerint 20 százalékos emelést jelentene 2023 elején.

Fotó: Volánbusz Zrt.

A korábbi javaslat az idei évre 10, jövőre pedig 15 százalékot tartalmazott. Ezenfelül több követelés is ismert, így például a munkaidő-beosztásra, a bérpótlékokra, az üzemanyag-megtakarításra és a költségtérítésre vonatkozóan.

Reménysugár

A történetben csütörtök este fejlemény állt be. Legalábbis a Szaksz azt közölte, hogy

enyhülni látszik a feszültség a Volánbusz és a Szaksz vezetése között.

Az indoklás szerint azzal, hogy a Volánbusz és a MÁV–Volán csoport vezérigazgató-helyettesi szinten vesz részt a sztrájk előtti egyeztető tárgyalásokon, nőtt az esélye annak, hogy a Szaksz az év hátralévő idejére felfüggessze a sztrájkkészültséget. Ennek hátterében markánsan ott lehet, hogy a minimálbérrel és a garantált bérminimummal kapcsolatban létrejött megállapodás után a MÁV–Volán csoportnál a 2023. évi bérfejlesztésről szóló tárgyalások is elkezdődhetnek január első felében. Viszont 5 százaléknál magasabb fizetésfejlesztést a Volánbusz nem tud önerőből végrehajtani, így a társaság a tulajdonos döntésére vár, hogy a rendelkezésre álló bértömegét mennyivel növelheti.

A Szaksz ma hoz döntést arról, hogy a történtek fényében a sztrájkkészültségét rövid időre, az év végi ünnepekre és a január elején folytadódó tárgyalások idejére felfüggeszti-e.