Megelégelte a hatóság a sorozatos szabálytalanságot: felfüggesztette egy akkumulátor üzem működését

Határozatlan időre felfüggesztette egy akkumulátor-feldolgozó működését a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal kedden – erről a maga a hatóság számolt be. Közleményükben azt írták, hogy egy bátonyterenyei üzemről van szó. Konkrétan nem nevezték meg a céget, de a dél-koreai SungEel HiTech Hungary Kft. Bátonyterenyén adott át 2021 nyarán akkumulátor újrahasznosító gyárát.

A SungEel HiTech Hungary Kft. bátonyterenyei üzeme (Fotó: Komka Péter / MTI)

A kormányhivatal kiemelte: a vállalalat ugyan a környezetet nem szennyezte, de

sorozatosan megszegte a működéssel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szigorú előírásokat.

A működés felfüggesztéséről szóló döntést ráadásul nem azonnal érdemelte ki a cég. Ezt csak azt követően helyezték kilátásba, hogy hatóság a törvény által előírt fokozatosság elvét figyelembe véve előtte hat alkalommal, összesen közel 100 millió forintra büntette a vállalkozást. Arról is beszámoltak, hogy a bátonyterenyei üzemet a kormányhivatal és a társhatóságok folyamatosan ellenőrizték az elmúlt időszakban is. A vizsgálatok szerint a vállalkozás rendszeresen megsértette

a hulladék telephelyen belüli elhelyezésére vonatkozó előírásokat,

nem megfelelően vezette a dokumentációt,

de előfordult az is, hogy az engedélyezettnél több hulladékot dolgozott fel.

Aláhúzták, hogy a rendelkezésre álló eredmények szerint a szabálytalanságok környezetszennyezést nem okoztak. Csakhogy mivel az előírások súlyos megsértése veszélyeztette a biztonságos működést, ezért a hatóságok a fokozatosság elve alapján egyre nagyobb bírságokat szabtak ki, végül pedig elrendelték az üzem tevékenységének felfüggesztését is. "A munkavégzés az üzemben akkor indulhat újra, ha a cég megteremti a jogszerű működés feltételeit, amelyhez a jogszabályoknak megfelelő módon szükséges rendeznie a túltárolt hulladék helyzetét is" – mutattak rá. Utóbbi miatt a helyi lakosok a működés felfüggesztése alatt is tapasztalhatnak áruforgalmat az üzem környékén.