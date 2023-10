Az amerikai Mastercard a harmadik negyedévben is tetemes profitnövekedésről számolt be, mivel a fogyasztók továbbra is sokat költenek utazásra és a szórakozásra – derült ki a vállalat csütörtöki jelentéséből.

Fotó: Shutterstock

A vállalat 3,2 milliárd dolláros, részvényenként 3,39 dolláros nyereséget jelentett a szeptember 30-án zárult három hónapos időszakban, szemben az egy évvel korábbi 2,5 milliárdos eredménnyel

A pénzügyi óriás nettó árbevétele 14 százalékkal, 6,5 milliárd dollárra emelkedett az előző évhez képest.

A Mastercard a harmadik negyedévben is erős bevételi és eredménynövekedést ért el, hála a fogyasztói kiadások rugalmasságának, amely a jelenlegi gazdasági problémák mellett is erős maradt.

A vásárlók a magas infláció ellenére is sokat költöttek a szórakozásra, a ruházati és az elektronikai cikkekre, valamint az utazásra – a határokon átnyúló, külföldi forgalom például 21 százalékkal nőtt ebben az időszakban.

Miközben a makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanság továbbra is magas, diverzifikált modellünk előnyös pozícióban tart minket, hogy kihasználjuk a fizetések és szolgáltatások terén rejlő jelentős lehetőségeket

– mondta Michael Miebach, a Mastercard vezérigazgatója.