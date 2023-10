A Mezőföldvíz Kft. duális képzést indított saját munkavállalói számára. Ezzel 40 százalék fölé nőhet szakirányú végzettséggel rendelkező fizikai munkavállalóinak aránya a jelenlegi 16,67 százalékról. A víziközmű ágazatban még kevésbé általános oktatási forma várhatóan segít a szakemberhiány leküzdésében, illetve a jelenlegi munkaerő megtartásában – írja a társaság közleménye.

A Kalocsa–Paks új Duna-híd vezetékkiváltása a Mezőföldvíz munkája.

Fotó: NIF

A társaság menedzsmentje ugyanis felismerte, mennyire fontos a munkaerő képzése a víziközmű szektort általánosságban is sújtó szakemberhiány miatt. Erre vonatkozó elképzeléseit ettől az évtől valósítja meg, három fontos állomással.

Saját munkavállalóinak továbbtanulási lehetőséget indított duális képzésben a Tolna Vármegyei SZC I. István Szakképző Iskolával.

A Dunaújvárosi Egyetemmel 2023 szeptemberében együttműködési megállapodást kötött,

a bajai Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karával pedig víziközmű szakmérnöki képzésről egyeztet.

A képzésen át vezet az út az energiahatékonysághoz is

A Mezőföldvíz szerint a víziközmű szektor jövőjében kulcsszerepe lesz az energetikai és informatikai tudásnak, az energiahatékony működésnek. Ebben vállalat jelentős szerepet szán a digitális technológiának, köztük a vízveszteséget csökkentő okos mérési módszereknek. Ezért a Dunaújvárosi Egyetemmel kötött megállapodásnak az is a célja, hogy az együttműködésének közös eredményei beépüljenek a gyakorlatba, amellyel növelhető a hatékonyság és csökkenthetők a költségek. További cél az innováció erősítése a víziközmű szakmán belül. Ennek egyik módja, hogy a társaság kutatás-fejlesztési témákban együtt dolgozzon diploma előtt álló hallgatókkal, illetve, hogy szakmai gyakorlati helyszínt kínáljon az egyetem hallgatóinak.

A szakképző iskola szakmai felügyeletével a víz- és csatornarendszer szerelő duális szakképzés folyik. A Mezőföldvíz 80 fő szakoktatására kapta meg az iparkamarai engedélyt, ugyanennyien jelentkeztek is, ami azért nagy eredmény, mert

a szakképzett munkaerő toborzása és megtartása napjainkban is kihívás a térségben működő piaci szereplők elszívó hatása miatt.

Az érdeklődők a fizikai munkakörben foglalkoztatottak csaknem 50 százalékát tették ki. Közülük a követelmények felmérése után 68-an kezdték meg tanulmányaikat szeptemberben. Ők azon túl, hogy személyi jövedelemadó mentességet élveznek a szakképzési munkaszerződés munkabérére, a jövő év végére víz- és csatornarendszer szerelő szakmai bizonyítványt szerezhet meg. A víz- és csatornahálózat kezelő munkavállalókat saját kollégáik oktatják, ami a közlemény szerint egyben remek lehetőség is a vezetők és beosztottak közötti harmonizációra és a vállalati kohézióra. A kft. a következő években is folytatni kívánja a munkavállalói szakképzését, sőt, a pályakezdő fiatalok, álláskeresők előtt is meg kívánja nyitni a duális képzés lehetőségét.

Állami ellenőrzés alá került a vállalat

A Mezőföldvíz Kft. 2023. június 22-étől többségi állami tulajdonú társaság, előzőleg 100 százalékban a paksi önkormányzat tulajdona volt. Tulajdonosi köre azonban az ellátási terület növekedésével folyamatosan bővült az érintett önkormányzatokkal folyamatosan bővült. Az immár állami többségi tulajdonú kft. tavaly az elmúlt öt év legeredményesebb időszakaként zárta. Olyan jelentős projekteket valósított meg az elmúlt időszakban, mint a

Kalocsa–Paks új Duna-híd vezetékkiváltása,

a Pannonia Bio projekt befejezése,

a madocsai szennyvízkezelő telep fejlesztése,

Nagyvenyim szárazaknás átemelő létesítése,

vagy a rácalmási hidroglóbusz rekonstrukciója.

Működésében jelentős változás volt, hogy 2022 májusától sikeresen és zökkenőmentesen átvette a víziközmű közszolgáltatást Dunaújvárosban, ezzel csaknem megkétszereződött fogyasztóinak a száma. Az egykori paksi víziközmű vállalatból alakult társaság már közel 332 fogyasztói értékkel rendelkezik. Három megyében, Dunaújvárossal együtt mára már összesen 48 településen látja el a víz- és csatornaszolgáltatást, már állami vállalatként.