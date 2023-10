A Microsoft idő közben több megállapodást is kötött különböző stúdiókkal, amelyekkel garantálta, hogy az olyan népszerű videójátékok, mint a Call of Duty franchise játékai nem lesznek Xbox-exkluzívak. Többek között a nyár folyamán a Sonyval is született ilyen megállapodás, így az Activision égisze alatt népszerűvé vált címek továbbra is elérhetőek lesznek Playstationön is a következő tíz évben.