A Boschnál tudják, a mesterséges intelligencia segítségével termelékenységnövekedés és jelentős költségmegtakarítás érhető el

A Bosch számára már rendszeresen használatos „eszköz“ a mesterséges intelligencia (MI), jelenleg legfőképpen a generatív MI és az úgynevezett alapmodellek (Foundation Model; FM) alkalmazását teszteli a gyártási folyamataiban. „A cég várakozásai szerint ezzel a jelenlegi hat-tizenkét hónapról csupán néhány hétre rövidíthető az MI-alkalmazások megtervezésétől az üzembe helyezésükön át, egészen a termelés felfuttatásáig terjedő időszak“ – derül ki a vállalat tájékoztatójából.

Fotó: Bosch

A vállalatcsoport két németországi üzemében már elindította első olyan projektjeit, amelyek során a generatív mesterséges intelligencia alkot szintetikus képeket.

A tervek szerint a sikeres kísérleti szakaszt követően a Bosch minden telephelyének – így a magyarországiaknak is – felkínálja majd a szintetikus adatok generálásának a lehetőségét.

„A Bosch csaknem minden második gyára már ma is alkalmaz mesterséges intelligenciát a termelésben. A generatív MI segítségével nem csupán a már meglévő megoldásokat fejleszthetjük tovább, hanem megteremthetjük az alapokat a technológia elterjesztéséhez is gyártási hálózatunkban” – hangsúlyozta Stefan Hartung, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnöke. Hozzátette, a lépésnek komoly gazdasági okai is vannak: a gyár méretétől és a termelés típusától függően a mesterséges intelligencia segítségével termelékenységnövekedés, valamint jelentős költségmegtakarítás érhető el.

Fotó: Reviczky Zsolt / Népszabadság

„A generatív mesterséges intelligencia újabb mérföldkő az MI fejlődésében, új szintre emeli a modern gyártási folyamatokat” – utalt rá Tanja Rueckert digitális igazgató, a Bosch igazgatóságának tagja. Ennek során a vállalat saját szakértelmére alapozhat, a generatív mesterséges intelligencia szoftvermodelljeit ugyanis a társaság kutatás-fejlesztése alkotta meg, most pedig a gyáraik alkalmazzák is a gyakorlatban.

A Bosch magyarországi telephelyein is számos területen használja a mesterséges intelligenciát, a technológia a legfontosabb szerepet a gyártási folyamatok során tölti be,

például a gyártás optimalizálásához szükséges adatelemzéseknél, egyes folyamatok optikai ellenőrzésénél vagy a gyártósori berendezések karbantartásának tervezésénél – sorolta a közlemény.