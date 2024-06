Leállt a világ legforgalmasabb csetbotja, a ChatGPT. Már hétfőn érkeztek olyan visszajelzések, hogy a vártnál hosszabb ideig gondolkodik a mesterséges intelligencia a válaszokon, keddre viszont teljesen elérhetetlenné vált az oldal. Először a képekkel kapcsolatos kéréseket nem tudta teljesíteni, később pedig már az oldal sem töltött be.

Leállt a ChatGPT, a fejlesztők hallgatnak / Fotó: Jonathan Raa / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A csetbotot fejlesztő OpenAI egyik közösségi platformján sem szólalt meg, így csak a saját figyelő oldalukról lehetet annyit tudni, hogy már dolgoznak a problémán. Érdekes, hogy a cég egy rövid üzenettel sem nyugtatja a felhasználókat, akiknek száma hétről hétre csak növekszik. Még érdekesebb, hogy

a fejlesztők már tudják, mi a probléma, csak velünk nem tudatják.

Lehetséges, hogy valamilyen kibertámadás érte a ChatGPT-t, vagy meghibásodott egy szerver, de a közösségi médiában többen is azon a véleményen vannak, hogy egy előre be nem jelentett nagy frissítést kap a csetbot. Ez utóbbi elég esélytelen, ugyanis a cég egyáltalán nem profitálna egy be nem jelentett frissítésből. Való igaz, korábban már beígértek nagy változásokat, de azokat valószínűleg előre betervezett időpontban fogják aktiválni, hogy a felhasználók tudják, miért elérhetetlen a szolgáltatás.