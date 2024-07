Az Apple bocsánatot kért a jogtalanul levont összegekért, de hogyan lehet védekezni hasonló esetekkel szemben?

A Világgazdaság is megírta, hogy az Apple Pay tömegesen vont le összegeket az ügyfelei számláiról. A cég szerint technikai probléma miatt tévesen levont összegek visszatérítése folyamatban van.

Június 26-án az Apple egy technikai hibája miatt összesen 780 ezer darab tranzakcióra került sor mintegy 2 milliárd forint értékben.

Magyarországon összesen kétmilliárd forintot vont le az Apple Pay / Fotó: Shutterstock

Mára a legtöbb érintett ügyfél visszakapta a jogosulatlanul beszedett összegeket.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) azt javasolta az ügyfeleknek, hogy ellenőrizzék banki egyenlegüket és a tranzakciótörténetüket, amennyiben pedig úgy látják, hogy esetükben mégsem történt meg a visszatérítés, haladéktalanul jelezzék azt a számlavezető bankjuknak. Amennyiben az ügyfeleknek panaszuk van a hitelintézetükkel szemben, abban az esetben az MNB ügyfélszolgálata minden segítséget megad.

A Világgazdaság munkatársától két ízben is pénzt vont le a szolgáltató, először 399, majd 9490 forintot. Az ügyfelektől különböző összegeket vontak le, például volt, akitől kétszer 990, majd még egyszer 1990 forintot vett le a rendszer, míg másnak egyszer 2390, majd 2990 forinttal terhelték a bankkártyáját. Előfordult olyan eset is, amikor 5 perc alatt 74 tranzakcióval 550 ezer forintot vontak le, mire a bankja letiltotta a kártyát. Egy olyan esetre is volt példa, hogy

az Apple összesen 254 millió forintot utalt egy magyar felhasználó kártyájára,

csakhogy az ügyfél számláján nemhogy több százmillió forint, hanem semmilyen összeg nem volt a téves tranzakciók előtt. Úgy látszik tehát, nemcsak a levonásokba, de a visszafizetésekbe is hiba csúszott. A tévesen visszaküldött összeget egy óra elteltével zárolták, majd levonták a számláról, de az abból levont tranzakciós díjakat is visszatérítették.

Mennyire veszélyes az Apple Pay?

Magyarországon 2019 óta érhető el az Apple Pay alkalmazása, korábban beszámoltunk arról, hogy biztonságosabb helyen van a bankkártya a mobiltelefonban, mint a pénztárcában. Nemcsak a képernyőzár miatt, hanem azért is, mert a banki kommunikációban már nem utaznak érzékeny adatok a hálózaton, hanem ezeket úgynevezett tokenek helyettesítik.

A tokenek olyasmik, mint egy könyvjelző, tehát utalnak a valódi kártya adataira, de önmagában egy token adatsorából nem lehet visszafejteni a bankkártya adatait.

A felhasználó az iPhone-ján vagy Apple Watchán az Apple Pay segítségével fizethet az online térben, üzletekben, éttermekben, benzinkutaknál, taxiban, vagy bárhol máshol, ahol ennek a lehetősége fel van tüntetve. Vagyis az iPhone-nal és az Appe Watchcsal is csak akkor lehet az Apple Pay-en keresztül fizetni, ha a számla tulajdonosa össze van kötve az Apple ID fiókjával.

A terhelések kivétel nélkül olyan számlákat érintettek, amelyeknél az ügyfél korábban engedélyt adott az AppleStore-on keresztül arra, hogy a szolgáltató időről-időre levonja a megrendelt szolgáltatás díját bankkártyáról.

Hogyan védekezzünk?

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az ilyen megújuló fizetési (recurring payment) megoldások az elmúlt években rendkívül elterjedtek, az online szolgáltatók preferálják ezt a fizetési módot. Így jellemzően hosszú hónapokig maguknál tarthatják az ügyfelet, hiszen ahhoz, hogy az ügyfél lemondja az adott szolgáltatást, lépnie kell. Addig viszont teljesen rendben zajlik az előfizetés megújítása. A megoldást az ügyfelek is kedvelik, mivel nem kell időt áldozni a beérkező számla kiegyenlítésére és ennek elmaradása miatt a szolgáltató nem szünteti meg a szerződést. A megoldást a bankkártya-társaságok is támogatják, sőt időről-időre kezdeményezéssel élnek azzal kapcsolatban, hogy a bankok a kártyamegújítás esetén is automatikusan vezessék át az új kártya adatait a megújuló fizetéseknél. Ezt a megoldást egyelőre a magyarországi bankok nem támogatják a szakértő szerint.

A megújuló fizetés sajátja, hogy a bank az engedély fennállása idején automatikusan teljesíti a szolgáltató fizetési kérelmét,

hiszen látja az ügyfél felhatalmazását a fizetésre. A felhatalmazás nincs időkorláthoz és összeghez sem kötve, így például a szolgáltatási díj emelése után az ügyfél automatikusan a magasabb díjat fizeti.