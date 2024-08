Teljesen megújul a Lego: történelmi változást vezetnek be

A siker titka

A Lego hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben: bevétele 2023-ban akkor is képes volt 8 milliárd dollárra bővülni, amikor a játékipar teljes egészében stagnált. Az évek alatt lehagyták a Bandai Namcót, a Hasbrót és a Mattelt is. A bővülésnek is a környezetvédelem az ára, ami most a cég legfontosabb szempontja. Viszont, a vezérigazgató szerint

a Lego sikerének titka kezdetektől fogva a kreativitásban rejlik.

Christiansen szerint, ahogy az életben, úgy a munkában is fontos szerepet játszik a kreativitás és a játékosság. „Ha nem vagy kreatív, elfelejtheted a termelékenységet” – ezzel pedig jól összefoglalta a Lego történelmét.