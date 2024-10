Az Amazon idő előtt leleplezte az Apple új Mac Mini modelljét: már tudni lehetett, hogy közeleg a nagy bejelentés, viszont a Mac Mini specifikációi egyáltalán nem voltak nyilvánosak. Az Amazon viszont véletlenül közzé tett egy listát, melyben összehasonlították az új Mac Mini összetételét más Apple-termékekkel. A listát azóta természetesen eltüntették, de ami egyszer felkerül az internetre, az jó eséllyel ott is marad.

Hatalmasat hibázott az Amazon: kiszivárogtatta az Apple következő nagy bejelentését / Fotó: Apple

Az új modell elérhető lesz az alap- vagy Pro változatú M4 chippel, amely akár 14 CPU-magot, 20 GPU-magot, 64 GB memóriát és 8 TB tárhelyet is kínálhat. A hátoldali portokat még az Amazonnak is sikerült titokban tartani – írja a The Verge.

Az M4 jelentős előrelépés az előző, 2023 januárjában frissített Mac Minikben található M2-es verzióhoz képest.

Az új chip nagyobb teljesítménye segítheti az Apple Intelligence jövőbeni feldolgozási folyamatait is, hiszen a rendszer TOPS (Tera Operations Per Second) teljesítménye 15,8-ról 38-ra nő. Az eddigi pletykák szerint az új, kisebb Mac Mini mérete közelít az Apple TV streamer eszközéhez. Az új Mac Mini tehát kisebb, több és gyorsabb lesz.

Az egymás melletti képeket vizsgálva a Mac Studio-val valóban úgy tűnik, hogy ez az új modell kompaktabb lesz, így méret és teljesítmény szempontjából is vonzó választás lehet. Az Apple várhatóan még ma hivatalosan is bejelenti az új Mac Mini modellt, további részletekkel és árral együtt.

Fotó: MacRumors

Ott robbant be az Apple új okostelefonja, ahol kevés esély volt rá

A kezdeti nehézségek után úgy tűnik, a kínai fogyasztók visszataláltak az iPhone-hoz, ugyanis a 16-os modellből 20 százalékkal többet adtak el, mint a tavalyi elődből. A fogyasztók továbbra is a drágább modellek felé fordulnak. A csúcskategóriás Pro és Pro Max modellek eladása 44 százalékot nőtt a tavalyi hasonlókhoz képest. „A zökkenőmentes gyártásnak, a következetes árképzésnek és a meglévő iPhone-felhasználók hűségének köszönhetően jelentős növekedést ért el a modell Kínában” – mondta Ivan Lam, a Counterpoint elemzője. Hozzátette, „a termékösszetétel is jelentősen javult”. Ugyan a premier óta még nagyon kevés idő telt el, de az adatok azt sugallják, hogy az Apple 2024-es bevezetése jobban sikerült, mint a tavalyi.