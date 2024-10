Kína már az akkupiac kétharmadát uralja

Az elektromos átállást övező nehézségekről, a villanyautók iránti globális kereslet megtorpanásától szóló hírek elhomályosítják az iparág egyik nélkülözhetetlen részegységét beszállító vállalatok dinamikus növekedését. Pedig az akkumulátorgyártás az egyes felhasználók gyengélkedése ellenére is rendkívül jól teljesít, az ágazat teli van energiával – erre utalnak a dél-koreai SNE Research piackutató most közzétett adatai is, melyek Kína szerepének erősödéséről szólnak.

CATL-akkumulátorokat rejtő platform egy szeptemberi németországi szakkiállításon – Kína a világ előtt jár / Fotó: Xinhua via AFP

E szerint a január–augusztusi időszakban az elektromos járművek akkumulátor-ellátásához globálisan 510,1 GWh kapacitásra volt szükség, ami 21,7 százalékos növekedés az egy évvel korábbi mennyiséghez képest.

Tarolt Kína két büszkesége

Az év első nyolc hónapjában volt némi mozgás az akkumulátorgyártók teljesítményében, de ez az erőviszonyokon és a sorrenden lényegében nem változtatott. A Contemporary Amperex Technology Co., Limited, azaz a CATL szilárdan őrzi piacvezető pozícióját, bár az egy évvel ezelőtti 35,5 százalékról mára 37,1 százalékra feljavított részesedésénél volt már jobb is.

A 37,6 százalékos csúcsértéket júliusban produkálta az Európa legnagyobb akkumulátorgyárát Debrecenben megépítő társaság, amely a tárgyidőszakban 189,2 GWh akkukapacitást állított elő, 27,2 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Azaz az első európai gyárát német, a másodikat magyar földön felhúzó ázsiai óriás a piaci átlagot meghaladó teljesítményt nyújtott, így

továbbra is az egyetlen szereplő, amely 30 százalék feletti szeletet tud kihasítani az akkupiac globális tortájából.

Odahaza ugyanakkor 44,5 százaléknál jár, míg üldözője, a BYD 24,9-nél.

A BYD legnagyobb megrendelője saját maga

A BYD január–augusztusi időszakban 83,9 GWh összteljesítményben épített és telepített akkumulátorokat, ami 25,6 százalékkal több a tavalyi év azonos időszakában mértnél. Felzárkózás helyett tehát a két hatalmas vállalat közötti olló tovább nyílt, a BYD pedig 16,4 százalékos világpiaci részesedéssel rendelkezik.

A BYD szeptemberben 419,4 ezer járművébe szerelt saját gyártású akkumulátort / Fotó: AFP

Hátrafelé viszont egyelőre nem sűrűn kell tekintgetnie: a 12,4 százalékkal a harmadik helyen lévő LG Energy Solutions (LSEG) lendülete kifulladt, és csak a január-februári időszakban tudta átmenetileg megelőzni a BYD-t.