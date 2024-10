Hamarosan a repülőkön is elérhetjük a Starlink-internetet

„A világon elsőként mindig, mindenhol ingyenes és stabil internetelérést biztosítanánk utasainknak, és ha a most elindított tesztüzemünk sikeres, az összes járatunkat össze fogjuk kapcsolni a SpaceX Starlink szolgáltatásával” – jelentette be pénteken Greg Foran, az Air New Zealand (ANZ) vezérigazgatója.

Az Air New Zealand gépein akár már jövőre is elérhető lesz a starlinkes internet / Fotó: NurPhoto via AFP

Bár sok légitársaság már évek óta biztosítja utasainak, hogy gépeiken hozzáférjenek az internethez, a wifiszolgáltatás hírhedten megbízhatatlan volt, mivel

a nagy távolságok,

az időjárás és

a repülőgép pozíciója

is könnyen megzavarhatták a technológia működését.

A légi közlekedés fellendülésével párhuzamosan ezért a nagy utasszállítók között szoros verseny folyik azért, hogy minél előbb gyors, stabil és – ideális esetben – ingyenes internettel tegyék vonzóbbá járataikat az utasok számára.

A SpaceX által fejlesztett Starlink műholdas internettechnológiája kiváló megoldás lehetne erre, és az ANZ lenne az első nagy légitársaság, amely bevezetné a szolgáltatást.

A vállalat még 2023 decemberében jelentette be, hogy a mostani év végéig két belföldi repülőgépüket is felszerelik a technológiával, amely mintegy 6000 műholdon keresztül nagy sebességű internetet biztosítana az utasoknak a világ bármely pontján – egyelőre azonban csak Új-Zéland felett használhatnák.

Kötelező lesz mérlegre állniuk egy új-zélandi légitársaság utasainak Az Air New Zealand több mint tízezer, a nemzetközi járatain utazó ügyfele súlyát méri le egy felmérés keretében. A repülőtársaság szerint az utasok átlagsúlyának ismerete hatékonyabbá teheti a repülőgépek üzemanyag-felhasználását.

Foran a CNBC-nek elmondta, hogy a kísérlet sikerétől függően akár már 2025 közepétől kezdve feltelepíthetik a szolgáltatást az összes gépükre.

A nagy társaságok sem maradnak ki a Starlink-őrületből

Az Elon Musk által alapított SpaceX műholdas internete egyre sebesebben terjed el a világon: az ukrajnai fronttól kezdve az USA hurrikán sújtotta déli partvidékén át egészen az északi sarkkörig lassan szinte mindenhol megtalálhatók a Starlink-terminálok.