Újabb nagyvállalat adatközpontja dobhatja meg Thaiföld gazdaságát

A Google 1 milliárd dollárt fektet adatközpontok létesítésébe Thaiföldön, mivel a technológiai óriásvállalat a felhő- és a mesterségesintelligencia-infrastruktúráit fejleszti. Az Alphabet leányvállalata Bangkokban és a tőle délkeletre fekvő Chonburi tartományban építi meg az új adatközpontokat.

A Google két adatközpontot is létesít Thaiföldön / Fotó: AFP

A fejlesztési projektet a Google és Thaiföld miniszterelnöke, Paetongtarn Shinawatra mutatták be. A távol-keleti ország vezetője szerint az együttműködés „felgyorsítja az innovatív digitális szolgáltatások fejlesztését, és gazdasági lehetőségeket szabadít fel”.

A beruházások 4 milliárd dollárral növelhetik Thaiföld gazdaságát, és 14 ezer munkahelyet teremtenek a következő öt évben

– közölte a Google hétfőn a Deloitte tanulmányára hivatkozva.

Cégek sora épít adatközpontokat Délkelet-Ázsiában

A 675 millió lakosú régióba gyorsan növekedési lehetőséget látnak a nagy technológiai cégek, az Apple, a Microsoft, az Nvidia és az Amazon is dollármilliárdokat költenek a mesterséges intelligenciát támogató adatközpontok kiépítésére Thaiföldtől Malajzián és Szingapúron át Indonéziáig.

A Google csak idén több milliárd dolláros beruházást jelentett be Malajziában és Szingapúrban. Az Amazon májusban 9 milliárd dolláros projektet mutatott be Szingapúrban, de a Microsoft is 4 milliárd dollárt szándékozik elkölteni a régióban adatközpontok és a hozzájuk köthető infrastruktúra kiépítésére.

A Google 13 éve van jelen Thaiföldön, elmondása szerint az elmúlt öt évben több mint 3,6 millió diákot, oktatót, fejlesztőt, valamint kis- és középvállalkozót ruházott fel digitális készségekkel – írja a Bloomberg.