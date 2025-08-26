Baj van a Magyarországon is kedvelt autómárkával: az egyik motortípusa pár száz kilométer után leáll - többen már perelnek, ezek az érintett modellek

Egy évtizeddel ezelőtt a mérnökök egy változó kompressziójú rendszer vezettek be, amely jobb hatékonyságot és teljesítményt ígért az autókban.

Baj van a Magyarországon is kedvelt autómárkáva / Fotó: AFP

A Nissan és az Infiniti korán alkalmazta ezt a technológiát, és ma is számos modelljükben megtalálható.

Mégis, amit egykor innovációként reklámoztak, most egy új csoportos kereset középpontjába került,

amely azt állítja, hogy a motorok drámai módon meghibásodhatnak, és a sofőröket a balesetek szélére sodorhatják – olvasható a Carscoops cikkében.

A Delaware-ben benyújtott ügy a Nissan VC-Turbo motorjaira összpontosít. A cikk szerint elméletileg a rendszer menet közben állítja be a kompressziót, egyensúlyba hozva az üzemanyag-fogyasztást a teljesítménnyel.

A gyakorlatban a kereset szerint a tulajdonosok olyan motorokkal szembesülnek, amelyek magas hangú, búgó hangokat adnak ki, egyenetlenül járnak alapjáraton, lefulladnak, elveszítik a teljesítményüket vagy akár teljesen leállnak, miközben az autó mozgásban van.

A csoportos kereset szerint a motor főcsapágy-hibákkal és egyéb problémákkal küzd.

Azt is állítják, hogy a Nissan tudott, vagy tudnia kellett volna a hibáról, de eltitkolta a fogyasztók elől.

A csoportos kereset azzal érvel, hogy a Nissan rutinszerűen tagadta a hiba létezését a garancia lejártáig, vagy arra kényszerítette az ügyfeleket, hogy maguk fedezzék a diagnosztikai és javítási költségeket.

A felperesek szerint ez sok tulajdonost magas számlák kifizetésére kényszerít, még akkor is, ha autóiknak továbbra is jogosultnak kellene lenniük a biztosításra.

A felperesek a 2021-2023-as Nissan Rogue, a 2019-2023-as Nissan Altima és a 2019-2023-as Infiniti QX50 modellek miatt mentek bíróságra.

