Túl olcsón adják a súlycsökkentőket a brit patikák, Párizsból és Amerikából is jönnek a gyógyszerturisták

Nem finomkodott Dave Ricks, az amerikai Eli Lilly gyógyszergyártó vezérigazgatója, amikor nemes egyszerűséggel Európa legrosszabb gyógyszerár-politikáját folytató országként azonosította az Egyesült Királyságot a Financial Timesnak adott interjújában. Szerinte azzal, hogy mélyen nyomott gyógyszerárakat engedélyeznek, gyakorlatilag magukkal tolnak ki, mert a gyártóknak gazdaságilag sem lesz érdekük az egyébként igen nagy felvevőképességű brit piac ellátása, a társadalom, benne a növekvő számú rászorulttal, pedig nem jut majd hozzá a legkorszerűbb és leghatékonyabb új készítményekhez, mert a forgalmazásuk nem lesz rentábilis.

A brit példával szemben Dave Ricks Lilly-vezér Németországban jobb lehetőségeket lát, új gyárat is építenek a Rajna partján / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezeknek a fejlesztési költségeit pedig a társaságoknak valahogy ki kell termelniük. Sőt, többszörösen is, mert jó, ha tíz potenciális fejlesztésből egyetlen olyan lesz, amely a többire feleslegesen költött pénzt visszahozza. Járulékos veszteség Ricks szerint az is, hogy a gyógyszergyártók a szigorúan szabályozott környezet és a kérdéses megtérülés miatt fejlesztéseiket a szigetország határain kívül valósítják meg.

Többen is visszamondták beruházásaikat a brit szabályozás miatt

Az Eli Lilly például keddi bejelentése szerint Houstonban építi meg 6,5 milliárd dolláros új gyógyszergyárát, noha azt nem állítja, hogy eredetileg a briteknél valósította volna meg. Nemrég a visszavonulás mellett döntött a brit-svéd

AstraZeneca

és a Merck is.

Az előbbi felfüggesztette a cambridge-i kutatóbázisának fejlesztésére kidolgozott 200 millió fontos beruházását, az utóbbi pedig bezárja londoni kutatás-fejlesztési központját, indokként a „kihívásokkal teli üzleti környezetet” megjelölve. A kihívást a gyakorlatban a brit egészségügy finanszírozásában meglévő, a gyógyszergyártók számára hátrányos szabályozás jelenti.

Az Eli Lilly vezére két fő problematikus pontot jelölt meg, amelyek miatt az ország búcsút inthet a legkorszerűbb gyógyszerek alkalmazásának. A mesterségesen alacsonyan megállapított árakat és azt a visszatérítési rendszert, amelynek keretében a cégek a forgalmuk alapján a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat, azaz az NHS számára jutalékot fizetnek.