Deviza
EUR/HUF391.08 +0.27% USD/HUF333 +0.9% GBP/HUF448.03 +0.36% CHF/HUF418.94 +0.46% PLN/HUF91.63 +0.06% RON/HUF77.02 +0.27% CZK/HUF16.09 +0.05% EUR/HUF391.08 +0.27% USD/HUF333 +0.9% GBP/HUF448.03 +0.36% CHF/HUF418.94 +0.46% PLN/HUF91.63 +0.06% RON/HUF77.02 +0.27% CZK/HUF16.09 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.78% MOL2,680 -0.9% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.91% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.5% AUTOWALLIS155 -0.65% WABERERS4,900 -3.27% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,155.7 +0.5% BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.78% MOL2,680 -0.9% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.91% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.5% AUTOWALLIS155 -0.65% WABERERS4,900 -3.27% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,155.7 +0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
súlycsökkentés
Nagy-Britannia
gyógyszeripar
Eli Lilly
árcsökkentés

Túl olcsón adják a súlycsökkentőket a brit patikák, Párizsból és Amerikából is jönnek a gyógyszerturisták

A súlycsökkentők eltérő árszabályozása konfliktusokhoz vezet, az Eli Lilly vezére a brit példát elrettentőnek tartja ebből a szempontból. Dave Ricks kiakadt a britek árleszorító módszerein, de bepöccent Donald Trump is, ami azért jóval nagyobb probléma.
Kriván Bence
2025.09.24, 15:09

Nem finomkodott Dave Ricks, az amerikai Eli Lilly gyógyszergyártó vezérigazgatója, amikor nemes egyszerűséggel Európa legrosszabb gyógyszerár-politikáját folytató országként azonosította az Egyesült Királyságot a Financial Timesnak adott interjújában. Szerinte azzal, hogy mélyen nyomott gyógyszerárakat engedélyeznek, gyakorlatilag magukkal tolnak ki, mert a gyártóknak gazdaságilag sem lesz érdekük az egyébként igen nagy felvevőképességű brit piac ellátása, a társadalom, benne a növekvő számú rászorulttal, pedig nem jut majd hozzá a legkorszerűbb és leghatékonyabb új készítményekhez, mert a forgalmazásuk nem lesz rentábilis. 

brit német piac Eli Lilly
A brit példával szemben Dave Ricks Lilly-vezér Németországban jobb lehetőségeket lát, új gyárat is építenek a Rajna partján / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezeknek a fejlesztési költségeit pedig a társaságoknak valahogy ki kell termelniük. Sőt, többszörösen is, mert jó, ha tíz potenciális fejlesztésből egyetlen olyan lesz, amely a többire feleslegesen költött pénzt visszahozza. Járulékos veszteség Ricks szerint az is, hogy a gyógyszergyártók a szigorúan szabályozott környezet és a kérdéses megtérülés miatt fejlesztéseiket a szigetország határain kívül valósítják meg. 

Többen is visszamondták beruházásaikat a brit szabályozás miatt

Az Eli Lilly például keddi bejelentése szerint Houstonban építi meg 6,5 milliárd dolláros új gyógyszergyárát, noha azt nem állítja, hogy eredetileg a briteknél valósította volna meg. Nemrég a visszavonulás mellett döntött a brit-svéd

  • AstraZeneca
  • és a Merck is.

Az előbbi felfüggesztette a cambridge-i kutatóbázisának fejlesztésére kidolgozott 200 millió fontos beruházását, az utóbbi pedig bezárja londoni kutatás-fejlesztési központját, indokként a „kihívásokkal teli üzleti környezetet” megjelölve. A kihívást a gyakorlatban a brit egészségügy finanszírozásában meglévő, a gyógyszergyártók számára hátrányos szabályozás jelenti. 

Az Eli Lilly vezére két fő problematikus pontot jelölt meg, amelyek miatt az ország búcsút inthet a legkorszerűbb gyógyszerek alkalmazásának. A mesterségesen alacsonyan megállapított árakat és azt a visszatérítési rendszert, amelynek keretében a cégek a forgalmuk alapján a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat, azaz az NHS számára jutalékot fizetnek. 

Mounjaro injections
A briteknél nyomott áron beszerezhető Mounjaro súlycsökkentő árát szeptembertől 170 százalékkal emelték a gyógyszerturizmus visszaszorítására / Fotó: PA

A kormány, az NHS és a gyógyszeripar szereplői által korábban elfogadott visszatérítési rendszer (Voluntary Scheme for Branded Medicines Pricing, Access and Growth, VPAG) céljai ugyanakkor méltányolandók, hiszen a pénzt a betegek ellátásának javítására, az NHS gyógyszerszámlájának enyhítésére és az élettudományi iparág szakmai támogatására használják fel. 

A VPAG-ról rendszeresen egyeztetnek az érintettek, de médiabeszámolók szerint ezeken most egy ideje patthelyzet alakult ki, épp a visszaosztási feltételek mentén térnek el merőben az álláspontok.

Ricks szerint tarthatatlan, hogy Nagy-Britannia kevesebbet fizet a gyógyszerekért, mint más fejlett országok, ráadásul ez után még tartja is a markát a jutalékért. Ez számukra kettős terhelést jelent, amit végső soron a brit betegek gyógyszerellátása szenvedhet meg. A Bristol Myers Squibb például azzal fenyegetőzik, hogy ha nem lesz normális árazás, akkor a skizofrénia kezelésére használt új gyógyszerét be sem vezeti a brit piacra.

A gyártók a VPAG-rendszerbe való befizetést külön sérelmezik, vélhetően ha ennek az enyhítését vagy eltörlését elérnek, azzal nagyot javulna a helyzet.

A brit kormány azért büntet minket, mert sikeresek vagyunk

– mutatott rá a helyzet fonákjára Dave Ricks. A kormányzat az ügyben a kompromisszumkészségét hangoztatja, de nyilvánvaló, hogy egy ilyen bevételi forrásról nem szívesen mond le.

Az Eli Lilly már érzékeltette is, hogy más formában is nyomást tud helyezni a londoni kormányra. Augusztusban ideiglenesen felfüggesztette a Mounjaro nevű sztártermékének forgalmazását brit földön, a súlycsökkentő készítményt ugyanis túl olcsón kellett árulnia, s jobban járt azzal, hogy az ide szánt szállítmányokat más piacokon, emelt áron értékesíthette. 

 

Ricks szerint az nem normális, hogy Párizsból vonatozzanak át Londonba az emberek, hogy olcsón szerezhessék be a Mounjaro-dózisukat. Ezért 170 százalékkal meg is emelték a súlycsökkentőjük árát a magánforgalmazásban, a 330 fontos (444 dollár) dózis kifizetése már sok nem támogatott páciensnek súlyos érvágást jelent. 

Trump ígéri, hogy megleckézteti a gyógyszergyártókat

Az Eli Lilly az Egyesült Államokban még magasan tudja tartani az árait, de ez sem tart sokáig, hiszen Donald Trump hétfőn újra árcsökkentésre szólította fel a szektor szereplőit, azt szeretné elérni, hogy a fejlett országok átlagára szállítsák le áraikat. 

Trump a súlycsökkentő kúrák költségét is kipécézte, mint mondta, számos kövér barátja van, akik odahaza 1200-1300 dollárt fizetnek egy kúráért, de egyre többen közülük átruccannak Londonba, és 88 dollárért megkapják ugyanazt. 

Az elnök szerint tarthatatlan, hogy Amerika pénzén fogyasszák le magukat az európaiak. 

Őt ismerve a radikális lépésekre készülhet a gyógyszeripar, s nem a brit szabályozási anomália lesz majd a legnagyobb gondjuk.

Súlycsökkentők piaca: átütő siker előtt az Eli Lilly kísérleti tablettája

A Novo Nordisk és az Eli Lilly csatájában ezúttal az amerikaiak léptek előre egy nagyot. Az orforglipron-hatóanyagú készítményük használata közel tízszázalékos fogyást eredményezett az új tesztek alapján. Optimális esetben az Eli Lilly tablettájával már jövőre találkozni lehet a gyógyszertárakban, az Egyesült Államokban.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu