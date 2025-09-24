Túl olcsón adják a súlycsökkentőket a brit patikák, Párizsból és Amerikából is jönnek a gyógyszerturisták

Nem finomkodott Dave Ricks, az amerikai Eli Lilly gyógyszergyártó vezérigazgatója, amikor nemes egyszerűséggel Európa legrosszabb gyógyszerár-politikáját folytató országként azonosította az Egyesült Királyságot a Financial Timesnak adott interjújában. Szerinte azzal, hogy mélyen nyomott gyógyszerárakat engedélyeznek, gyakorlatilag magukkal tolnak ki, mert a gyártóknak gazdaságilag sem lesz érdekük az egyébként igen nagy felvevőképességű brit piac ellátása, a társadalom, benne a növekvő számú rászorulttal, pedig nem jut majd hozzá a legkorszerűbb és leghatékonyabb új készítményekhez, mert a forgalmazásuk nem lesz rentábilis.
Ezeknek a fejlesztési költségeit pedig a társaságoknak valahogy ki kell termelniük. Sőt, többszörösen is, mert jó, ha tíz potenciális fejlesztésből egyetlen olyan lesz, amely a többire feleslegesen költött pénzt visszahozza. Járulékos veszteség Ricks szerint az is, hogy a gyógyszergyártók a szigorúan szabályozott környezet és a kérdéses megtérülés miatt fejlesztéseiket a szigetország határain kívül valósítják meg.
Az Eli Lilly például keddi bejelentése szerint Houstonban építi meg 6,5 milliárd dolláros új gyógyszergyárát, noha azt nem állítja, hogy eredetileg a briteknél valósította volna meg. Nemrég a visszavonulás mellett döntött a brit-svéd
Az előbbi felfüggesztette a cambridge-i kutatóbázisának fejlesztésére kidolgozott 200 millió fontos beruházását, az utóbbi pedig bezárja londoni kutatás-fejlesztési központját, indokként a „kihívásokkal teli üzleti környezetet” megjelölve. A kihívást a gyakorlatban a brit egészségügy finanszírozásában meglévő, a gyógyszergyártók számára hátrányos szabályozás jelenti.
Az Eli Lilly vezére két fő problematikus pontot jelölt meg, amelyek miatt az ország búcsút inthet a legkorszerűbb gyógyszerek alkalmazásának. A mesterségesen alacsonyan megállapított árakat és azt a visszatérítési rendszert, amelynek keretében a cégek a forgalmuk alapján a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat, azaz az NHS számára jutalékot fizetnek.
A kormány, az NHS és a gyógyszeripar szereplői által korábban elfogadott visszatérítési rendszer (Voluntary Scheme for Branded Medicines Pricing, Access and Growth, VPAG) céljai ugyanakkor méltányolandók, hiszen a pénzt a betegek ellátásának javítására, az NHS gyógyszerszámlájának enyhítésére és az élettudományi iparág szakmai támogatására használják fel.
A VPAG-ról rendszeresen egyeztetnek az érintettek, de médiabeszámolók szerint ezeken most egy ideje patthelyzet alakult ki, épp a visszaosztási feltételek mentén térnek el merőben az álláspontok.
Ricks szerint tarthatatlan, hogy Nagy-Britannia kevesebbet fizet a gyógyszerekért, mint más fejlett országok, ráadásul ez után még tartja is a markát a jutalékért. Ez számukra kettős terhelést jelent, amit végső soron a brit betegek gyógyszerellátása szenvedhet meg. A Bristol Myers Squibb például azzal fenyegetőzik, hogy ha nem lesz normális árazás, akkor a skizofrénia kezelésére használt új gyógyszerét be sem vezeti a brit piacra.
A gyártók a VPAG-rendszerbe való befizetést külön sérelmezik, vélhetően ha ennek az enyhítését vagy eltörlését elérnek, azzal nagyot javulna a helyzet.
A brit kormány azért büntet minket, mert sikeresek vagyunk
– mutatott rá a helyzet fonákjára Dave Ricks. A kormányzat az ügyben a kompromisszumkészségét hangoztatja, de nyilvánvaló, hogy egy ilyen bevételi forrásról nem szívesen mond le.
Az Eli Lilly már érzékeltette is, hogy más formában is nyomást tud helyezni a londoni kormányra. Augusztusban ideiglenesen felfüggesztette a Mounjaro nevű sztártermékének forgalmazását brit földön, a súlycsökkentő készítményt ugyanis túl olcsón kellett árulnia, s jobban járt azzal, hogy az ide szánt szállítmányokat más piacokon, emelt áron értékesíthette.
Ricks szerint az nem normális, hogy Párizsból vonatozzanak át Londonba az emberek, hogy olcsón szerezhessék be a Mounjaro-dózisukat. Ezért 170 százalékkal meg is emelték a súlycsökkentőjük árát a magánforgalmazásban, a 330 fontos (444 dollár) dózis kifizetése már sok nem támogatott páciensnek súlyos érvágást jelent.
Az Eli Lilly az Egyesült Államokban még magasan tudja tartani az árait, de ez sem tart sokáig, hiszen Donald Trump hétfőn újra árcsökkentésre szólította fel a szektor szereplőit, azt szeretné elérni, hogy a fejlett országok átlagára szállítsák le áraikat.
Trump a súlycsökkentő kúrák költségét is kipécézte, mint mondta, számos kövér barátja van, akik odahaza 1200-1300 dollárt fizetnek egy kúráért, de egyre többen közülük átruccannak Londonba, és 88 dollárért megkapják ugyanazt.
Az elnök szerint tarthatatlan, hogy Amerika pénzén fogyasszák le magukat az európaiak.
Őt ismerve a radikális lépésekre készülhet a gyógyszeripar, s nem a brit szabályozási anomália lesz majd a legnagyobb gondjuk.
