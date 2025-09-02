Kibertámadás érte az egyik legnagyobb autógyárat – az ügyfelek adatai is veszélybe kerülhettek

A Jaguar Land Rover kiskereskedelmi és termelési tevékenységei „súlyosan megszakadtak” egy kiberbiztonsági incidens miatt – közölte a brit luxusautó-gyártó kedden. Hozzátette, azon dolgoznak, hogy ellenőrzött módon újraindítsák működését.

A brit luxusautó-gyártó kénytelen volt leállítani rendszereit egy kibertámadás miatt / Fotó: Phil Noble / Reuters

A cég, amelynek tulajdonosa az indiai Tata Motors közölte:

egyelőre nem talált bizonyítékot arra, hogy bármilyen ügyféladatot elloptak volna, miután a támadást követően leállították a rendszereiket. További részleteket nem közölt a vállalat.

A fennakadás tovább súlyosbítja a cég nehézségeit, miután egy júliusi jelentés szerint elhalasztotta az elektromos Range Rover és Jaguar modelljeinek bevezetését.

Az autógyártó a legújabb olyan brit vállalat, amelyet az elmúlt hónapokban kiberbiztonsági incidens ért. A Reuters megjegyzi, hogy

globálisan megnövekedett a kiber- és zsarolóvírus-támadások száma.

A múlt hónapban a brit M&S ​​ruhacég egy kibertámadás és adatlopás utáni közel négy hónapos szünet után vezette vissza a kattintásos rendelésfelvételét. Az informatikai hálózat megbénulása nemcsak a kieső rendelések miatt fáj a 64 ezer dolgozót foglalkoztató brit ruhacégnek, hanem a kézi könyveléshez, árukezeléshez történő visszatérés többletköltsége és erőforrásigénye miatt is. Hekkerek próbáltak betörni a brit Co-op Group kereskedelmi cég rendszerébe is.

Továbbá nemrég az amerikai Coinbase kriptotőzsdét is célzott támadás érte. Hekkerek ügyféladatokat loptak el, és 20 millió dollárt követeltek a nyilvánosságra hozatal elkerüléséért. A cég nem fizetett, hanem nyilvánosságra hozta az esetet, és ugyanekkora összeget ajánlott fel a tettesek kézre kerítéséért.

A vállalat közölte, hogy kártérítést fizet azoknak az ügyfeleknek, akiket a támadók megtévesztettek, és kriptovalutát csaltak ki tőlük – ennek összege becslések szerint 180 és 400 millió dollár között lehet.