Brutális fegyverüzlet a láthatáron, összecsapnak érte a németek és a dél-koreaiak: a NATO legnagyobb országa a megrendelő – nem maradhat tovább szégyenben
A németek mellett a dél-koreaiak is részesedést szeretnének a kanadai tengeralattjáró-üzletből, magas rangú delegáció tárgyal a tenderről Ottawában. Kanada tengeralattjáró téren nagyon le van maradva, négy öreg és elavult ilyen eszközzel rendelkezik csupán, a fejlesztés és korszerűsítés ezért elengedhetetlen és sürgető.
Kanada 12 darab új dízel meghajtású tengeralattjárót tervez beszerezni, ágazati becslések szerint több mint 12 milliárd dollár értékben. A dél-koreai elnök kabinetfőnöke az ipari miniszterrel, valamint
- a Hyundai
- és a Hanwha hajóépítő
képviselőivel utazott az észak-amerikai országba, hogy versenybe szálljon a megrendelésért a német ThyssenKrupp Marine Systemsszel (TKMS).
A dél-koreaiak tudják, hogy
nem lesz könnyű kiütni a nyeregből egy olyan gyártó nagyhatalmat, mint Németország,
de bíznak a tengeralattjáróik kiváló minőségében.
Dél-Korea fegyverzetgyártó nagyhatalommá válna
A Reuters tudósítása szerint ez lenne Dél-Korea legnagyobb fegyvereladása. Kang Húnszik, az elnök kabinetfőnöke azt mondta róla, hogy több mint 40 billió von gazdasági hasznot hozna és 20 000 munkahely teremtését eredményezné. (Egy dél-koreai von 0,22 forint.) Hozzájárulna Li Dzsemjong elnök tervének megvalósításához is, hogy létrehozzák a világ negyedik legnagyobb védelmi iparát.
A delegációban részt vevő Csung Euiszunnak, a Hyundai Motor Group ügyvezető elnökének és vezérigazgatójának szintén nagy tervei vannak Kanadában, amely sajtójelentések szerint a hónap elején arra kérte a céget, hogy építsen autógyárat az országban.
Ez egyelőre nincsen napirenden, de a Hyundai kész más területeken, például a hidrogénszektorban fejleszteni az együttműködést a kanadaiakkal.
Egyetlen kanadai tengeralattjáró sem bevethető
A CTV News emlékeztetett, hogy miközben majdnem háromszáz tengeralattjáró járja folyamatosan a Csendes-óceánt, Kanada mindössze négy dízel-meghajtásúval rendelkezik, amelyeket
használtan vásároltak az Egyesült Királyságtól 1998-ban.
Idén ráadásul karbantartás vagy egyéb okok miatt várhatóan egyik sem bevethető.
A fenntartásuk sem gazdaságos, az eredeti 750 millió dolláros beszerzési ár többszörösét, milliárd dollárokat fordítottak a karbantartásukra.
David Patchell ellentengernagynak, a csendes-óceáni kanadai flotta parancsnokának mindegy, hogy német vagy dél-koreai tengeralattjárókat kap-e, a maga részéről azt az ajánlattevőt választja, amelyik a leggyorsabban teljesíti a megrendelést.
A tengeralattjárók leszállításával azonban még messze nem oldódik meg a kanadai haditengerészet minden problémája, jelentős gondot jelent az emberhiány is: kétezerrel kevesebben szolgálnak a szükségesnél.
Hiányzik többek között ezer haditengerészeti technikus, akik „lehetővé teszik a számunkra, hogy ezeket a hajókat tengerre bocsássuk” – emlékeztetett Patchell.
Jégtörővel sokkal jobban állnak
A 12 milliárd dolláros kanadai tengeralattjáró üzlet Dél-Koreának és Németországnak is fontos, és a versengő felek mindent megtesznek a biztosítása érdekében.
Oliver Burkhard, a TKMS vezérigazgatója a múlt héten elmondta, hogy a vállalat tárgyalásokat folytat norvég és más német cégekkel egy több milliárd dolláros beruházási csomag felajánlásáról Kanadának a tender elnyerése érdekében.
A Hanwha Group pedig az együttműködés keretében
2040-re nagyszámú munkahely megteremtését ígérte Kanadában, különböző ágazatokban.
A brit hírügynökség emlékeztetett, hogy Kanada, amely a NATO alapító tagja, a világ leghosszabb partvonalával rendelkezik, beleértve az egyre értékesebb Északi-sarkvidéket is.
Így vitathatatlanul szüksége van új tengeralattjárókra a víz alatti megfigyelés és elrettentés modernizálása érdekében, mivel jelenlegi flottája erre teljesen alkalmatlan.
Jégtörők terén sokkal jobban állnak, a parti őrség 19-cel rendelkezik, és a kanadai kormány hivatalos oldala szerint 2030-ig kapnak további kettőt. A jégtörőflottát hasonlóan jelentős összegből, több mint 15,7 milliárd dollárból újítják meg.