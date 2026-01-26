Deviza
EUR/HUF381,68 -0,11% USD/HUF321,44 -0,23% GBP/HUF439,56 -0,13% CHF/HUF413,74 -0,08% PLN/HUF90,72 -0,07% RON/HUF74,9 +0,33% CZK/HUF15,75 -0,02% EUR/HUF381,68 -0,11% USD/HUF321,44 -0,23% GBP/HUF439,56 -0,13% CHF/HUF413,74 -0,08% PLN/HUF90,72 -0,07% RON/HUF74,9 +0,33% CZK/HUF15,75 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 663,78 +1,28% MTELEKOM1 946 +0,62% MOL3 838 +1,8% OTP39 850 +1,53% RICHTER10 520 +0,96% OPUS551 +0,18% ANY7 800 -0,76% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 372,07 +0,17% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 663,49 +1,37% BUX126 663,78 +1,28% MTELEKOM1 946 +0,62% MOL3 838 +1,8% OTP39 850 +1,53% RICHTER10 520 +0,96% OPUS551 +0,18% ANY7 800 -0,76% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 372,07 +0,17% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 663,49 +1,37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kanada
Dél-Korea
tengeralattjáró
német
NATO

Brutális fegyverüzlet a láthatáron, összecsapnak érte a németek és a dél-koreaiak: a NATO legnagyobb országa a megrendelő – nem maradhat tovább szégyenben

Német és dél-koreai cégek versenyeznek a megrendelésért. Kanada nagy beszerzésre készül, 12 új tengeralattjáró csatlakozhat az elavult, apró flottához.
M. Cs.
2026.01.26, 21:32

A németek mellett a dél-koreaiak is részesedést szeretnének a kanadai tengeralattjáró-üzletből, magas rangú delegáció tárgyal a tenderről Ottawában. Kanada tengeralattjáró téren nagyon le van maradva, négy öreg és elavult ilyen eszközzel rendelkezik csupán, a fejlesztés és korszerűsítés ezért elengedhetetlen és sürgető.

tengeralattjáró
A német TKSM a koreaiak legnagyobb vetélytársa. Kanada 12 tengeralattjáró beszerzését tervezi / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kanada 12 darab új dízel meghajtású tengeralattjárót tervez beszerezni, ágazati becslések szerint több mint 12 milliárd dollár értékben. A dél-koreai elnök kabinetfőnöke az ipari miniszterrel, valamint 

  • a Hyundai 
  • és a Hanwha hajóépítő 

képviselőivel utazott az észak-amerikai országba, hogy versenybe szálljon a megrendelésért a német ThyssenKrupp Marine Systemsszel (TKMS).

A dél-koreaiak tudják, hogy 

nem lesz könnyű kiütni a nyeregből egy olyan gyártó nagyhatalmat, mint Németország,

 de bíznak a tengeralattjáróik kiváló minőségében.

Dél-Korea fegyverzetgyártó nagyhatalommá válna

A Reuters tudósítása szerint ez lenne Dél-Korea legnagyobb fegyvereladása. Kang Húnszik, az elnök kabinetfőnöke azt mondta róla, hogy több mint 40 billió von gazdasági hasznot hozna és 20 000 munkahely teremtését eredményezné. (Egy dél-koreai von 0,22 forint.) Hozzájárulna Li Dzsemjong elnök tervének megvalósításához is, hogy létrehozzák a világ negyedik legnagyobb védelmi iparát.

A delegációban részt vevő Csung Euiszunnak, a Hyundai Motor Group ügyvezető elnökének és vezérigazgatójának szintén nagy tervei vannak Kanadában, amely sajtójelentések szerint a hónap elején arra kérte a céget, hogy építsen autógyárat az országban.

Submarine model HDW Class 212CD
A németek 212CD típusú tengeralattjárót kínálnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez egyelőre nincsen napirenden, de a Hyundai kész más területeken, például a hidrogénszektorban fejleszteni az együttműködést a kanadaiakkal.

Egyetlen kanadai tengeralattjáró sem bevethető

A CTV News emlékeztetett, hogy miközben majdnem háromszáz tengeralattjáró járja folyamatosan a Csendes-óceánt, Kanada mindössze négy dízel-meghajtásúval rendelkezik, amelyeket 

használtan vásároltak az Egyesült Királyságtól 1998-ban.

 Idén ráadásul karbantartás vagy egyéb okok miatt várhatóan egyik sem bevethető.

A fenntartásuk sem gazdaságos, az eredeti 750 millió dolláros beszerzési ár többszörösét, milliárd dollárokat fordítottak a karbantartásukra.

David Patchell ellentengernagynak, a csendes-óceáni kanadai flotta parancsnokának mindegy, hogy német vagy dél-koreai tengeralattjárókat kap-e, a maga részéről azt az ajánlattevőt választja, amelyik a leggyorsabban teljesíti a megrendelést.

Hanwha Ocean Engineering
A Hanwha jelentős munkahelyteremést ígér Kanadában / Fotó: CFOTO via AFP

A tengeralattjárók leszállításával azonban még messze nem oldódik meg a kanadai haditengerészet minden problémája, jelentős gondot jelent az emberhiány is: kétezerrel kevesebben szolgálnak a szükségesnél.

Hiányzik többek között ezer haditengerészeti technikus, akik „lehetővé teszik a számunkra, hogy ezeket a hajókat tengerre bocsássuk” – emlékeztetett Patchell.

Jégtörővel sokkal jobban állnak

A 12 milliárd dolláros kanadai tengeralattjáró üzlet Dél-Koreának és Németországnak is fontos, és a versengő felek mindent megtesznek a biztosítása érdekében.

Oliver Burkhard, a TKMS vezérigazgatója a múlt héten elmondta, hogy a vállalat tárgyalásokat folytat norvég és más német cégekkel egy több milliárd dolláros beruházási csomag felajánlásáról Kanadának a tender elnyerése érdekében.

"Dynamic Manta-2020" naval drill in Italy
Gyakorlatilag egy kanadai tengeralattjáró sem bevethető / Fotó: Anadolu via AFP

A Hanwha Group pedig az együttműködés keretében 

2040-re nagyszámú munkahely megteremtését ígérte Kanadában, különböző ágazatokban.

A brit hírügynökség emlékeztetett, hogy Kanada, amely a NATO alapító tagja, a világ leghosszabb partvonalával rendelkezik, beleértve az egyre értékesebb Északi-sarkvidéket is.

Így vitathatatlanul szüksége van új tengeralattjárókra a víz alatti megfigyelés és elrettentés modernizálása érdekében, mivel jelenlegi flottája erre teljesen alkalmatlan.

Jégtörők terén sokkal jobban állnak, a parti őrség 19-cel rendelkezik, és a kanadai kormány hivatalos oldala szerint 2030-ig kapnak további kettőt. A jégtörőflottát hasonlóan jelentős összegből, több mint 15,7 milliárd dollárból újítják meg.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu