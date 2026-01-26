Brutális fegyverüzlet a láthatáron, összecsapnak érte a németek és a dél-koreaiak: a NATO legnagyobb országa a megrendelő – nem maradhat tovább szégyenben

A németek mellett a dél-koreaiak is részesedést szeretnének a kanadai tengeralattjáró-üzletből, magas rangú delegáció tárgyal a tenderről Ottawában. Kanada tengeralattjáró téren nagyon le van maradva, négy öreg és elavult ilyen eszközzel rendelkezik csupán, a fejlesztés és korszerűsítés ezért elengedhetetlen és sürgető.

A német TKSM a koreaiak legnagyobb vetélytársa. Kanada 12 tengeralattjáró beszerzését tervezi / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kanada 12 darab új dízel meghajtású tengeralattjárót tervez beszerezni, ágazati becslések szerint több mint 12 milliárd dollár értékben. A dél-koreai elnök kabinetfőnöke az ipari miniszterrel, valamint

a Hyundai

és a Hanwha hajóépítő

képviselőivel utazott az észak-amerikai országba, hogy versenybe szálljon a megrendelésért a német ThyssenKrupp Marine Systemsszel (TKMS).

A dél-koreaiak tudják, hogy

nem lesz könnyű kiütni a nyeregből egy olyan gyártó nagyhatalmat, mint Németország,

de bíznak a tengeralattjáróik kiváló minőségében.

Dél-Korea fegyverzetgyártó nagyhatalommá válna

A Reuters tudósítása szerint ez lenne Dél-Korea legnagyobb fegyvereladása. Kang Húnszik, az elnök kabinetfőnöke azt mondta róla, hogy több mint 40 billió von gazdasági hasznot hozna és 20 000 munkahely teremtését eredményezné. (Egy dél-koreai von 0,22 forint.) Hozzájárulna Li Dzsemjong elnök tervének megvalósításához is, hogy létrehozzák a világ negyedik legnagyobb védelmi iparát.

A delegációban részt vevő Csung Euiszunnak, a Hyundai Motor Group ügyvezető elnökének és vezérigazgatójának szintén nagy tervei vannak Kanadában, amely sajtójelentések szerint a hónap elején arra kérte a céget, hogy építsen autógyárat az országban.

A németek 212CD típusú tengeralattjárót kínálnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez egyelőre nincsen napirenden, de a Hyundai kész más területeken, például a hidrogénszektorban fejleszteni az együttműködést a kanadaiakkal.

Egyetlen kanadai tengeralattjáró sem bevethető

A CTV News emlékeztetett, hogy miközben majdnem háromszáz tengeralattjáró járja folyamatosan a Csendes-óceánt, Kanada mindössze négy dízel-meghajtásúval rendelkezik, amelyeket

használtan vásároltak az Egyesült Királyságtól 1998-ban.

Idén ráadásul karbantartás vagy egyéb okok miatt várhatóan egyik sem bevethető.