Elege lett a kamionosoknak Schengenből, blokád alá vonják a magyar határt: megkezdődött a tüntetés, senki se tudja, meddig tart

Szerb, bosnyák és montenegrói fuvarozók kamionblokádot állítottak fel a magyar-szerb határon, tiltakozva az új EU-s szabályozás ellen. A demonstráció határozatlan ideig tart, a személyforgalom zavartalan, de a teherforgalom gyakorlatilag leállt – írta a baon.hu.

A kamionos tiltakozás célja, hogy a brüsszeli döntéshozók reagáljanak és enyhítsék a szabályozás fuvarozókat érintő terheit / Fotó: Fülöp Ildikó

Január 26-ától határozatlan idejű kamionblokád kezdődött a magyar-szerb határon, amelybe szerb, bosnyák és montenegrói fuvarozók kapcsolódtak be. A demonstráció a schengeni országokkal közös határátkelőknél zajlik, érintve Magyarország felé Röszke, Tompa és Hercegszántó teherforgalmi sávjait.

A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet az új uniós szabályozásra, amely szerint az EU-n kívüli sofőrök fél éven belül legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak az Európai Unió területén.

A fuvarozók szerint ez a korlátozás gyakorlatilag ellehetetleníti a munkájukat. Az elmúlt két évben számos egyeztetés folyt az EU döntéshozóival, de érdemi válasz nem érkezett. A demonstrálók ezért készültek arra, hogy napokig az utakon maradnak, amíg nem történik valamilyen válasz vagy kedvező döntés.

A kamionblokád célzott: a személyforgalom zavartalan marad, kizárólag a teherforgalmi sávokat foglalják el. A szerbiai Szabadkát elkerülő úton, a leállósávokban sorakozó kamionok között lengyel és magyar járművek is találhatók. A helyi és határhoz közeli lakosok egyszerűen lezárták a járműveiket, majd hazamentek, otthonról követik a fejleményeket.

Kilométeres sorok a kamionstop miatt

Hétfő délután a tompai határátkelőre vezető 53-as főúton gyakorlatilag nem volt forgalom, míg a szerb oldalon 1,5-2 kilométer hosszú kamionsor torlódott fel. A demonstráció jelentős hatással lehet a teherfuvarozó cégekre, különösen áprilistól, amikor az új beléptetési rendszer életbe lép a schengeni övezetben.

A rendőrség alternatív útvonalakat és várakozóhelyeket javasol a torlódások elkerülésére. Magyarországon

az M5-ös autópályáról az M43-asra letérve a romániai Csanádpalota (Nagylak II.) határátkelőt;

valamint az M4-es útról a Nagykereki (Bors II.) határátkelőt ajánlják.

Az M6-os autópályáról nem javasolt a szerb határ felé letérni; a horvát tranzitútvonalak használata javasolt.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy a leállósávban várakozni tilos és életveszélyes, a szabálytalanul parkoló járművek vezetői rendőri intézkedésre számíthatnak.

A sofőröknek elegendő üzemanyagot, élelmet és ivóvizet kell biztosítaniuk, és indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális helyzetet a Határinfó oldalán, illetve az autópályák digitális forgalomtájékoztatóin.