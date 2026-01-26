Deviza
Elege lett a kamionosoknak Schengenből, blokád alá vonják a magyar határt: megkezdődött a tüntetés, senki se tudja, meddig tart

A tiltakozás célja, hogy a döntéshozók reagáljanak és enyhítsék a szabályozás fuvarozókat érintő terheit. A fuvarozók a Röszke, Tompa és Hercegszántó határátkelőnél állítják meg a kamionforgalmat, hogy felhívják a figyelmet a fél év alatt 90 napra korlátozott EU-s tartózkodási időre.
VG
2026.01.26, 20:40
Frissítve: 2026.01.26, 20:59

Szerb, bosnyák és montenegrói fuvarozók kamionblokádot állítottak fel a magyar-szerb határon, tiltakozva az új EU-s szabályozás ellen. A demonstráció határozatlan ideig tart, a személyforgalom zavartalan, de a teherforgalom gyakorlatilag leállt – írta a baon.hu.

20250729_Kamionok a 8-ason_Herend-Ajka_FI_VN (24) eherautó kamionstop
A kamionos tiltakozás célja, hogy a brüsszeli döntéshozók reagáljanak és enyhítsék a szabályozás fuvarozókat érintő terheit / Fotó:  Fülöp Ildikó

Január 26-ától határozatlan idejű kamionblokád kezdődött a magyar-szerb határon, amelybe szerb, bosnyák és montenegrói fuvarozók kapcsolódtak be. A demonstráció a schengeni országokkal közös határátkelőknél zajlik, érintve Magyarország felé Röszke, Tompa és Hercegszántó teherforgalmi sávjait. 

A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet az új uniós szabályozásra, amely szerint az EU-n kívüli sofőrök fél éven belül legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak az Európai Unió területén.

A fuvarozók szerint ez a korlátozás gyakorlatilag ellehetetleníti a munkájukat. Az elmúlt két évben számos egyeztetés folyt az EU döntéshozóival, de érdemi válasz nem érkezett. A demonstrálók ezért készültek arra, hogy napokig az utakon maradnak, amíg nem történik valamilyen válasz vagy kedvező döntés.

A kamionblokád célzott: a személyforgalom zavartalan marad, kizárólag a teherforgalmi sávokat foglalják el. A szerbiai Szabadkát elkerülő úton, a leállósávokban sorakozó kamionok között lengyel és magyar járművek is találhatók. A helyi és határhoz közeli lakosok egyszerűen lezárták a járműveiket, majd hazamentek, otthonról követik a fejleményeket.

Kilométeres sorok a kamionstop miatt

Hétfő délután a tompai határátkelőre vezető 53-as főúton gyakorlatilag nem volt forgalom, míg a szerb oldalon 1,5-2 kilométer hosszú kamionsor torlódott fel. A demonstráció jelentős hatással lehet a teherfuvarozó cégekre, különösen áprilistól, amikor az új beléptetési rendszer életbe lép a schengeni övezetben.

A rendőrség alternatív útvonalakat és várakozóhelyeket javasol a torlódások elkerülésére. Magyarországon

  • az M5-ös autópályáról az M43-asra letérve a romániai Csanádpalota (Nagylak II.) határátkelőt;
  • valamint az M4-es útról a Nagykereki (Bors II.) határátkelőt ajánlják.

Az M6-os autópályáról nem javasolt a szerb határ felé letérni; a horvát tranzitútvonalak használata javasolt.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy a leállósávban várakozni tilos és életveszélyes, a szabálytalanul parkoló járművek vezetői rendőri intézkedésre számíthatnak. 

A sofőröknek elegendő üzemanyagot, élelmet és ivóvizet kell biztosítaniuk, és indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális helyzetet a Határinfó oldalán, illetve az autópályák digitális forgalomtájékoztatóin.

A kamionblokád előreláthatólag napokig is eltarthat, a tiltakozó fuvarozók azonban egyértelműen jelezték: amíg nem kapnak választ az EU döntéshozóitól, a határon maradnak, hogy demonstrálják az új szabályozás a fuvarozók munkáját sújtó következményeit.

Asztalhoz ültek Lázár Jánosék és az érdekképviseletek: a miniszter egyetért, meglepő fordulat jöhet – speciális útdíj került a képbe

Megállapodás nincs, de az Építési és Közlekedési Minisztérium nyitott megfontolni a közutakat használó nehézgépjárművek képviseleteinek néhány érvét saját közlése és az érdekképviseleti szervezetek szerint is. A február 15-én folytatódó egyeztetések egyik fő témája a március 1-jei, durva útdíjemelés, a másik a járműveket nagy kerülőkre kényszerítő elterelés.

 

1100 cikk

 

