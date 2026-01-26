Elege lett a kamionosoknak Schengenből, blokád alá vonják a magyar határt: megkezdődött a tüntetés, senki se tudja, meddig tart
Szerb, bosnyák és montenegrói fuvarozók kamionblokádot állítottak fel a magyar-szerb határon, tiltakozva az új EU-s szabályozás ellen. A demonstráció határozatlan ideig tart, a személyforgalom zavartalan, de a teherforgalom gyakorlatilag leállt – írta a baon.hu.
Január 26-ától határozatlan idejű kamionblokád kezdődött a magyar-szerb határon, amelybe szerb, bosnyák és montenegrói fuvarozók kapcsolódtak be. A demonstráció a schengeni országokkal közös határátkelőknél zajlik, érintve Magyarország felé Röszke, Tompa és Hercegszántó teherforgalmi sávjait.
A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet az új uniós szabályozásra, amely szerint az EU-n kívüli sofőrök fél éven belül legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak az Európai Unió területén.
A fuvarozók szerint ez a korlátozás gyakorlatilag ellehetetleníti a munkájukat. Az elmúlt két évben számos egyeztetés folyt az EU döntéshozóival, de érdemi válasz nem érkezett. A demonstrálók ezért készültek arra, hogy napokig az utakon maradnak, amíg nem történik valamilyen válasz vagy kedvező döntés.
A kamionblokád célzott: a személyforgalom zavartalan marad, kizárólag a teherforgalmi sávokat foglalják el. A szerbiai Szabadkát elkerülő úton, a leállósávokban sorakozó kamionok között lengyel és magyar járművek is találhatók. A helyi és határhoz közeli lakosok egyszerűen lezárták a járműveiket, majd hazamentek, otthonról követik a fejleményeket.
Kilométeres sorok a kamionstop miatt
Hétfő délután a tompai határátkelőre vezető 53-as főúton gyakorlatilag nem volt forgalom, míg a szerb oldalon 1,5-2 kilométer hosszú kamionsor torlódott fel. A demonstráció jelentős hatással lehet a teherfuvarozó cégekre, különösen áprilistól, amikor az új beléptetési rendszer életbe lép a schengeni övezetben.
A rendőrség alternatív útvonalakat és várakozóhelyeket javasol a torlódások elkerülésére. Magyarországon
- az M5-ös autópályáról az M43-asra letérve a romániai Csanádpalota (Nagylak II.) határátkelőt;
- valamint az M4-es útról a Nagykereki (Bors II.) határátkelőt ajánlják.
Az M6-os autópályáról nem javasolt a szerb határ felé letérni; a horvát tranzitútvonalak használata javasolt.
A rendőrség hangsúlyozza, hogy a leállósávban várakozni tilos és életveszélyes, a szabálytalanul parkoló járművek vezetői rendőri intézkedésre számíthatnak.
A sofőröknek elegendő üzemanyagot, élelmet és ivóvizet kell biztosítaniuk, és indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális helyzetet a Határinfó oldalán, illetve az autópályák digitális forgalomtájékoztatóin.
A kamionblokád előreláthatólag napokig is eltarthat, a tiltakozó fuvarozók azonban egyértelműen jelezték: amíg nem kapnak választ az EU döntéshozóitól, a határon maradnak, hogy demonstrálják az új szabályozás a fuvarozók munkáját sújtó következményeit.
Asztalhoz ültek Lázár Jánosék és az érdekképviseletek: a miniszter egyetért, meglepő fordulat jöhet – speciális útdíj került a képbe
Megállapodás nincs, de az Építési és Közlekedési Minisztérium nyitott megfontolni a közutakat használó nehézgépjárművek képviseleteinek néhány érvét saját közlése és az érdekképviseleti szervezetek szerint is. A február 15-én folytatódó egyeztetések egyik fő témája a március 1-jei, durva útdíjemelés, a másik a járműveket nagy kerülőkre kényszerítő elterelés.