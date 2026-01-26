Ebből botrány lesz: lebukott a titkos német hálózat, így csempészik ki Oroszországba a szankcionált uniós termékeket – ezért nem fogy ki a rakétákból Putyin

Ennyire golyóálló a nyugati szankciós rendszer: kiderült, hogy Oroszország egy titkos csomagküldési rendszeren keresztül jut hozzá a korlátozott európai termékekhez – amelyeket többek között fegyverekbe is beépítenek –, a rakomány pedig épp Berlinből indul, majd több országon át jut el Moszkváig.

Az „árnyékposta” rendszere lehetővé teszi, hogy az EU által tiltott elektronikai alkatrészek továbbra is rendszeresen érkezzenek Oroszországba, ahol az ukrán fronton is bevetett fegyverekbe építik bele azokat / Fotó: Fahroni

A Bild nyomozása alapján a rendszer központi szereplője egy 2022 végén alapított logisztikai cég, amely hivatalosan mindössze egy kölni postafiókhoz kötődik.

A csomagokat először a Berlin–Brandenburg repülőtér közelében található raktárba szállítják, majd onnan kamionokkal továbbítják Oroszország felé.

Az újságírók figyelmét az keltette fel, hogy a raktár közelében rendszeresen feltűnik a RusPost GmbH korábbi ügyvezetőjének autója. A férfi 2014 és 2022 között vezette az orosz posta berlini leányvállalatát.

Bár a háború kirobbanása után hivatalosan lemondott, a nyomozás szerint ma is aktívan irányítja a Moszkvába irányuló szállításokat.

Gond nélkül utaznak Oroszországba a csomagok

A rendszer működését egy kísérlettel is tesztelték. Öt csomagot adtak fel szankcionált elektronikai alkatrészekkel, „használati tárgyak” megjelöléssel. A küldemények csomagonként 26 euróba kerültek, legfeljebb 2 kilogrammos súlyhatárig, és mindegyik akadálytalanul megérkezett Moszkvába. A csomagok útját GPS-jeladók segítségével követték.

A szállítás során az üzbég posta is megjelent a láncban, annak ellenére, hogy nincs engedélye Németországban történő működésre. A német hatóságok jelenleg vizsgálják az esetleges jogsértéseket.

A logisztikai céget megkeresték a szankciók kijátszásának gyanújával kapcsolatban. Válaszuk szerint az ellenőrzési mechanizmusok úgy vannak kialakítva, hogy az uniós szankciók megsértése gyakorlatilag lehetetlen, ugyanakkor elismerték, hogy előfordulhatnak hamis nyilatkozatok.

A háttérben az ukrán védelmi minisztérium hírszerzése is új adatokat tett közzé.

Jelentésük szerint az orosz rakétákban és drónokban továbbra is nagyszámban használnak külföldi gyártású alkatrészeket.

Az Iszkander rakéták például több mint harminc, az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából és Japánból származó elemet tartalmaztak, míg egy új, az ukrán légvédelmet megtévesztő drón teljes egészében kínai komponensekből áll.