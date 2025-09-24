Váratlan sztrájk a Mohu Budapestnél: azonnal megkezdődtek a tárgyalások a szakszervezetekkel

A Mohu Budapest szemétszállító autói reggel óta a telephelyeiken tartózkodnak, miután a váratlan munkabeszüntetés jelentős fennakadásokat okozott az ügyfelek számára. A társaság elnézést kért az érintettektől, és hangsúlyozta: elsődleges cél a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása és a helyzet tisztázása.
A cég közleménye szerint a 2025-re érvényes bérmegállapodást a szakszervezetekkel már megkötötték, így a jelenlegi munkabeszüntetés a kollektív szerződéssel ellentétes. A Mohu vezetése hangsúlyozza:
a jogellenes sztrájk semmilyen körülmények között nem tekinthető megfelelő eszköznek, és kéri a részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás fenntartása érdekében.
A társaság ugyanakkor készen áll a jogszerű egyeztetésre. A reprezentatív szakszervezeteket, a HVDSZ 2000-t és a BKDSZ-t is bevonták a tárgyalásokba, hogy folytatódjon a partnerség, és újra meginduljon a zavartalan munkavégzés.
A helyzet a következő órákban megoldódhat, de a társaság leszögezte: a Mohu Budapestnél a szolgáltatás biztosítása és a partnerségi tárgyalások legfontosabb prioritása lesz.
Sztrájkolnak a szemétszállítók – egy állománygyűlésen vált forróvá a hangulat, a Mohu „vadsztrájkról” beszél
Több telephelyről sem indultak el szerdán reggel a Mohu alkalmazottai, hogy összegyűjtsék a szemetet, az egyik legnagyobb lerakóban egy állománygyűlést követően vált feszültté a hangulat, a szemétszállítók a munkakörülményekre panaszkodnak. A Mohu „vadsztrájkról” beszél, szerintük a megmozdulás nem jó módszer az eredmények elérésére, ráadásul érvényes bérmegállapodást kötöttek a szakszervezetekkel, így nincs értelme a sztrájknak.
