Váratlan sztrájk a Mohu Budapestnél: azonnal megkezdődtek a tárgyalások a szakszervezetekkel

A Mohu Budapest szemétszállító autói reggel óta a telephelyeiken tartózkodnak, miután a váratlan munkabeszüntetés jelentős fennakadásokat okozott az ügyfelek számára. A társaság elnézést kért az érintettektől, és hangsúlyozta: elsődleges cél a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása és a helyzet tisztázása.

Ma hajnalban váratlanul megszakadt a szolgáltatás a Mohu Budapestnél, amikor a dolgozók előre be nem jelentett „vadsztrájkba" léptek / Fotó: Mohu

A „vadsztrájk” miatt azonnal tárgyalások indultak a Mohunál

A cég közleménye szerint a 2025-re érvényes bérmegállapodást a szakszervezetekkel már megkötötték, így a jelenlegi munkabeszüntetés a kollektív szerződéssel ellentétes. A Mohu vezetése hangsúlyozza:

a jogellenes sztrájk semmilyen körülmények között nem tekinthető megfelelő eszköznek, és kéri a részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás fenntartása érdekében.

A társaság ugyanakkor készen áll a jogszerű egyeztetésre. A reprezentatív szakszervezeteket, a HVDSZ 2000-t és a BKDSZ-t is bevonták a tárgyalásokba, hogy folytatódjon a partnerség, és újra meginduljon a zavartalan munkavégzés.

A helyzet a következő órákban megoldódhat, de a társaság leszögezte: a Mohu Budapestnél a szolgáltatás biztosítása és a partnerségi tárgyalások legfontosabb prioritása lesz.