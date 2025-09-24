Sztrájkolnak a szemétszállítók – egy állománygyűlésen vált forróvá a hangulat, a Mohu „vadsztrájkról" beszél

Számottevő fennakadások vannak a budapesti szemétszállításban, több telephelyről sem indultak el a kukásautók szerdán hajnalban, hogy összegyűjtsék a hulladékot. A Blikk arról ír, hogy a rákospalotai hulladékégetőben, Óbudán, az Ecseri úton és a II. kerületi telepen munkabeszüntetés van, de nem csak a főváros érintett: Érden, Gödöllőn, és még Gyöngyösön is megállt a szemétszállítás a sztrájk miatt.

Sztrájk: több telephelyről sem indultak el szerdán reggel a Mohu alkalmazottai, hogy összegyűjtsék a szemet / Fotó: MOHU

A lap szerint a munkabeszüntetés oka, hogy elégedetlenek a hulladékgazdálkodási terület egyes dolgozói a munkakörülményekkel, hiány van a munkaruhából, az egyik dolgozó klíma nélküli kukásautón húzta le a nyara, sőt, egyes állítások szerint leselejtezett járműveket állítanak újra szolgálatba, némi javítgatás után.

A Blikk úgy tudja, hogy a reggeli állománygyűlésen szabadultak el az indulatok, amelyen a vezető felsorolta, mi mindent rendeztek el a munkavállalóknak. Az elégedetlen kukások ezen felháborodtak, és ők is elkezdték felsorolni, milyen felszerelésekben szenvednek hiányt, állandóan túlóráznak és még a lomtalanításokat is nekik kell végigcsinálni. Probléma szerintük továbbá az is, hogy bár a szolgálati járműveknek van biztosítása, ha kárt okoznak bennük, az a fizetésük egy részének letiltásával járhat a bulvárlap cikke szerint.

Sztrájk: reagált a Mohu

Azt nem tudni, hogy meddig tart a sztrájk, de a Mohu szerint a legnagyobb gond az, hogy be sem jelentették – a társaság erről a Világgazdasághoz eljuttatott közleményében írt. „A kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött. A társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát” – árulták el. Mint közölték, a vezetőség a helyszínen van, és készen áll a tárgyalásra,

de egyelőre nincs kivel, mivel a sztrájkolók egyelőre nem jelöltek ki tárgyaló felet.

A cég érdekképviseletei sincsenek a helyszínen, de velük a vállalat már felvette a kapcsolatot, teszik hozzá.

Közleményükben felhívták rá a figyelmet, hogy „a társaságnál van 2025. évi érvényes bérmegállapodás, amit a szakszervezetekkel kötött, így a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseivel.”

A MOHU BUDAPEST a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás folyamatossága érdekében.

Közölték azt is, hogy „a társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessenek, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a munkavállalókat képviselő két reprezentatív szakszervezet, a HVDSZ2000 és a BKDSZ jelölje meg a konkrét problémákat és meginduljon a munkavégzés.”