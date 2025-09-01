Szegeden gyárat építő BYD: itt a negatív fordulat a kínaiaknál, senki se számított rá – ennek még következménye lesz

A BYD nyeresége év/év alapon visszaesést mutatott a második negyedévben, ami több mint három éve nem fordult elő. A 29,9 százalékos csökkenés legfőbb oka a kínai elektromosautó-gyártók közötti árverseny – írja a Erstemarket.

A BYD nyeresége visszaesést mutatott, ami több mint három éve nem fordult elő / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az árbevétel 14 százalékos növekedése ellenére a nettó nyereség 6,4 milliárd jüanra esett vissza.

A társaság az üzleti évre kitűzött 5,5 millió darabos értékesítési cél mindössze 45 százalékát teljesítette féltávnál, a cikk megjegyzi: így kétséges, hogy sikerül-e elérni év végéig a korábbi célkitűzést.

Kína arra ösztönzi elektromos járműiparát, hogy hagyjon fel az árak csökkentésével és korlátozza a termelést, mivel Peking attól tart, hogy a tartós defláció veszélyezteti a gazdasági növekedést. Az elmúlt hónapokban a kínai tisztviselők többször is szóba hozták, hogy szükség van a túlkapacitással küzdő ágazatok, például az elektromos járműipar megzabolázására.

Tavaly az Európai Unió 45 százalékos vámot vetett ki a Kínában gyártott elektromos járművekre, ami felháborította Pekinget.

A közelmúltban tartott EU–Kína-csúcstalálkozón is fontos napirendi pont volt ez a kérdés, azonban nem sikerült előrelépést elérni. Ennek ellenére a kínai vállalatok piaci részesedése az európai elektromos járművek piacán 10 százalékos volt, nagyjából ugyanannyi, mint a vámok bevezetése előtt.