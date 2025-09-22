Elhárult a veszély? Trump történelmi rendeletet tervez aláírni – megszületett a TikTok-megállapodás Kínával

Donald Trump amerikai elnök a héten aláírja azt a rendeletet, amely kimondja: a TikTok amerikai működésének átszervezése teljesíti a tavalyi törvény előírásait. A 2024-ben elfogadott szabályozás értelmében a kínai ByteDance-nek el kell adnia az app amerikai üzletágát, ellenkező esetben a TikTokot 2025 januárjától kitiltották volna az Egyesült Államokból.

Donald Trump elnök a héten fogja aláírni azt a rendeletet, amely kimondja: a TikTok szétválasztása megfelel a 2024-ben elfogadott amerikai törvénynek / Fotó: Anadolu via AFP

Megmenekült a TikTok, mégsem tiltják be az USA-ban

A döntéssel elhárulhat a teljes tiltás veszélye, és megnyílhat az út az amerikai befektetők bevonása előtt. A Reuters értesülése szerint Peking is rábólintott a konstrukcióra, de mindkét fél részéről még szükség lesz hivatalos papírmunkára, mielőtt a tranzakció véglegessé válna.

A Fehér Ház az év elején még kemény határidőt szabott: december közepéig biztosítani kellett a teljes szétválasztást, különben a tiltás automatikusan életbe lépett volna.

Most, hogy Trump rendelete zöld utat adna, a TikTok egyelőre megmenekülhet, és egyben precedenst is teremthet arra, hogyan bánjon az Egyesült Államok a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő külföldi technológiai cégekkel.

A következő hetekben a piac figyelme arra irányulhat, kik lesznek az új amerikai tulajdonosok, és milyen feltételek mellett kerülhet át a platform irányítása.

Ha a folyamat lezárul, az app milliárdos felhasználói bázisa változatlanul elérhető marad az Egyesült Államokban.