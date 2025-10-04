Végre kiderül, hogy miért gyengélkedik a német gazdaság? – már 100 ezer ember kirúgásáról beszélnek ebben a szektorban

Az elmúlt években zsugorodott a német gazdaság, amelyhez gyenge export, lassuló fogyasztás és a beruházások visszaesése társul. Tavaly Németország recesszióba süllyedt az év egészét nézve, a bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékkal csökkent. A GDP az előző év azonos időszakához képest 0,3 százalékkal nőtt az idei első negyedévben, míg a második negyedévben 0,3 százalékkal esett vissza éves szinten.
A magas energiaárak különösen megterhelik az ipart, ami főként a drága cseppfolyósított földgáz (LNG) használatából adódik. Ez a helyzet részben abból fakad, hogy Németország leállította az orosz gázimportot és a nukleáris erőműveket is bezárta. Az energiaigényes ágazatok, mint az autó- és vegyipar, emiatt kevesebbet termelnek, és csökken a profitjuk, miközben zsinórban jelentik be az elbocsátásokat.
A globális kereskedelem bizonytalanságai és a protekcionista intézkedések, például az amerikai vámok szintén kedvezőtlen hatással vannak az exportőrökre és az ipari termelésre. Ehhez kapcsolódik az ázsiai versenytársak gyors terjeszkedése, amivel a német cégek nehezen vagy nem tudnak versenyezni.
Ezek mellett komoly gondot jelent a szakemberhiány, amely az elöregedő népességgel magyarázható. A bonyolult bürokrácia sem könnyíti meg a német gazdaság helyzetét, míg a járművek iránti kereslet visszaesése az autóipart viseli meg. Utóbbit tovább súlyosbítja az elektromos autók vártnál lassabb terjedése.
Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a német cégek sorra jelentik be a leépítéseket. Az autóipar a beszállítókkal együtt 100 ezer munkahely megszüntetését tervezi 2030-ig. A legnagyobb leépítésre a Volkswagen készül: az ikonikus német autógyártó 35 ezer munkavállalót rúghat ki a következő években, míg a Bosch 18 500 embertől köszön el 2030-ig.
A világ egyik legnagyobb járműipari beszállítójának számító ZF Friedrichshafen 2030-ig összesen 14 ezer munkavállalótól köszön el. Általánosságban csökkent az iparvállalatok bevétele, miközben az EY szerint az iparban összességében 2019 óta csaknem negyedmillió munkahely szűnt meg, ebből a legnagyobb visszaesést az autógyártásban mérték.
Ezek után nem csoda, hogy Berlin is egyre borúlátóbb az ország jövőjével kapcsolatban: a jegybank nulla százalékos növekedéssel számol erre az évre, és egy százalékkal 2026-ra. A kölni IW (Institut der deutschen Wirtschaft) gazdaságkutató intézet szintén stagnálásra rontotta a német gazdaság idei GDP-növekedési előrejelzését az őszi prognózisában.
Fontos megemlíteni, hogy Közép-Európa erősen függ a német gazdaságtól: az exportorientált Szlovákia, Magyarország és Csehország ezer szálon kapcsolódnak Európa legnagyobb gazdaságához, főleg az autóiparon keresztül, így a német ipar gyengélkedése a régióra is rossz hatással van.
Évtizedek óta tart a rohadás, de eddig megúszták a katasztrófát – a politikai árat most keményen meg kell fizetni
Németországban az összes autópályahíd modernizálásának végszámlája elérheti a 36 milliárd eurót, az összes közúti híd felújítása akár 100 milliárd euróba is kerülhet. A vasút modernizálására 150 milliárd euró kellene. A német infrastruktúra évtizedek óta rohad, a hangsúly eddig inkább a katasztrófamegelőzésen volt, mintsem az újjáépítésen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.