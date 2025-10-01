Warren Buffett megszimatolhatott valamit, tovább húzódik a BYD vesszőfutása

A BYD egy erős szeptemberrel még meg tudta volna menteni a harmadik negyedév értékesítési statisztikáját, de nem tette. A most zárult hónapban a világelső új generációs autógyártó ismét enervált teljesítményt nyújtott: összesen 396 270 darab autót adott el (ebből 3210 elektromos haszonjárművet), ez 5,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, de legalább az augusztusit felülmúlja 6 kerek százalékkal.

A BYD a nyarat még letudta valahogy, de szeptemberben már nem bírta tartani a maga által diktált tempót / Fotó: Vémi Zoltán

Az autógyártó gondjai azonban korábbról datálódnak. A szeptembert megelőző két hónapot még minimális, statisztikailag kimutatható, 1 százalékon belüli éves összevetésű növekedéssel letudta, a múlt hónapot azonban már nem úszta meg mínusz nélkül, ilyenre legutóbb másfél évvel ezelőtt volt példa.

A trendváltás a BYD értékesítésén is nyomot hagyott

A visszaesésért a trendszerűen megváltozó kínai vásárlói szokások tehetők felelőssé, a világ legnagyobb autópiacán ugyanis kihűlni látszik a tölthető (plug-in) hibridek iránti kereslet, miközben az elektromos autók iránti igény nő, mivel a cégek egyre nagyobb teljesítményű és hatótávolságú modelleket dobnak a piacra.

A BYD szerencséjére épp e két hajtásláncot preferálja, a benzines autók gyártásával már 2022 márciusában felhagyott. Az átrendeződés visszaköszön a személyautók eladási adataiban, a BYD szeptemberben

205 050 darab elektromos autót (plusz 24,3 százalék éves alapon) és

188 010 darab tölthető hibridedet (mínusz 25,6 százalék éves alapon)

értékesített. Egy éve még fordított volt az arány, a plug-in hibridek részesedése 60 százalék körül mozgott a teljes forgalmon belül. A hibridek eladásának éves alapú visszaesése így immár hatodik hónapja tart.

A BYD autószállító hajóflottája nyolctagúra bővült a napokban / Fotó: Cfoto via AFP

A kínai piac túltelítettségével párhuzamosan a Szegeden autógyárat építő BYD hatalmas lépéseket tesz az exportpiacok felkutatásában és behálózására. A múlt héten állította szolgálatba autószállító flottájának a nyolcadik, jelen állás szerint utolsó tagját is, a BYD Jinant.

A flotta első tagjaként tavaly januárban a BYD Explorer 1. született meg, ez 4 ezer autót képes szállítani egy fuvarral, az őt követő tengerjárók közül négyen 7-7 ezer, három pedig 9200 darab autót tud elnyelni a gyomrában.

Azaz közel 60 ezer BYD-autó lehet egyszerre a tengeren, ha mind a nyolcan úton vannak.

A flottabővítéssel a BYD egyértelmű célja az export logisztikai feltételeinek megteremtése volt, a kivitelnek 2030-ra el kell(ene) érnie a teljes termelés felét. Ez az arány még messze van, szeptemberben például a 71 256 darabos teljes export 17,9 százalékos részarányt képviselt. Éves összevetésben 116 százalékos volt a bővülés, míg augusztushoz képest 12 százalékos visszaesést mutattak ki.