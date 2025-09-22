Deviza
Byd
Berkshire Hathaway
Warren Buffett

Ez sokkolta a Szegeden gyárat építő BYD-et: kiszállt a világ leghíresebb befektetője, minden részvényét eladta – óriási üzletet csinált

Újabb csapás érte a legnagyobb kínai elektromosautó-gyártót az öldöklő árverseny által okozott árfolyamesés közepette. A legendás befektető, Warrenn Buffett cége, a Berkshire Hathaway teljesen kiszállt a BYD-ből, amelyben még 2008-ban szerzett részesedést.
D. GY.
2025.09.22., 08:48

A BYD részvényei tovább estek hétfőn a hongkongi tőzsdén, miután egy bejelentés szerint Warren Buffett befektetési cége teljes egészében eladta részesedését a kínai elektromosjármű-gyártóban, ami rontotta a befektetői hangulatot.

WarrenBuffett Sold Off BYD Shares
Warren Buffett befektetési alapja eladta az összes BYD részvényét / Fotó: CFOTO via AFP

Az árfolyam volt, hogy 3,6 százalék mínuszban is járt – ez a legnagyobb esés három hét alatt –, így a hongkongi tőzsdén jegyzett kínai részvények egyik legrosszabbul teljesítője lett – írja a Bloomberg.

Buffették 4500 százalékot kerestek a BYD-részvényeken

A Berkshire Hathaway Energy – az a leányvállalat, amely a BYD részvényeit tartotta – nyilvántartásában a befektetés értékét március 31-én nulla dollárként tüntették fel – írta a CNBC. Buffett cége több mint 15 évig tartotta a részvényt: 2008 szeptemberében vásárolt, először 225 millió darabot. 

Az árfolyam az első vásárlást megelőző naphoz képest idén március 31-ig több mint 4500 százalékot emelkedett.

Az elmúlt két évtizedben a BYD egy kevéssé ismert kínai mobiltelefonakkumulátor-beszállítóból az ország legnagyobb elektromos és hibrid járműgyártójává nőtte ki magát. 2022 augusztusában a Berkshire elkezdte csökkenteni a 2008-ban, 230 millió dollárért vásárolt 225 milliós pakkot, miután az adott év második negyedévében a csomag értéke 41 százalékkal 9 milliárd dollárra ugrott. Tavaly júniusra a Berkshire a pakkett 76 százalékát eladta, így részesedése 5 százalék alá esett. Ez azt jelentette, hogy az amerikai befektetési alapnak a hongkongi tőzsde szabályai szerint nem kellett nyilvánosságra hoznia a további eladásokat.

A Berkshire akkor kezdett el befektetni a BYD-be, amikor Buffett régi harcostársa, Charlie Munger vételre ajánlotta neki a részvényt. 

„A részvénybefektetésekben a vétel és az eladás normális gyakorlat” – írta Li Yunfei, a BYD márka- és PR-igazgatója hétfőn a Weibo kínai közösségi oldalon. 

Hálásak vagyunk Mungernek és Buffettnek a BYD iránti elismerésükért, valamint a 17 évnyi befektetésért, támogatásért és partnerségért

– tette hozzá. 

Rájár a rúd a BYD-re, Pekingnek nem tetszik az öldöklő árverseny

A BYD részvényei mintegy 30 százalékkal estek a négy hónappal ezelőtt elért történelmi csúcsukról, mivel 

egyre nagyobbak az aggodalmak, hogy a vállalat képes lesz-e megvédeni pozícióját a pusztító árháború közepette Kínában.

  • A BYD nyeresége év/év alapon visszaesést mutatott a második negyedévben, ami több mint három éve nem fordult elő. 
  • A 29,9 százalékos csökkenés legfőbb oka a kínai elektromosautó-gyártók közötti árverseny – írta az Erstemarket
  • Az árbevétel 14 százalékos növekedése ellenére a nettó nyereség 6,4 milliárd jüanra esett vissza. 
  • A társaság az üzleti évre kitűzött 5,5 millió darabos értékesítési cél mindössze 45 százalékát teljesítette féltávnál, a cikk megjegyzi: így kétséges, hogy sikerül-e elérni év végéig a korábbi célkitűzést.

Kína arra ösztönzi elektromosjármű-iparát, hogy hagyjon fel az árak csökkentésével és korlátozza a termelést, mivel Peking attól tart, hogy a tartós defláció veszélyezteti a gazdasági növekedést. Az elmúlt hónapokban a kínai tisztviselők többször is szóba hozták, hogy szükség van a túlkapacitással küzdő ágazatok, például az elektromosjármű-ipar megzabolázására.

Tavaly az Európai Unió 45 százalékos vámot vetett ki a Kínában gyártott elektromos járművekre, ami felháborította Pekinget. 

A közelmúltban tartott EU–Kína-csúcstalálkozón is fontos napirendi pont volt ez a kérdés, azonban nem sikerült előrelépést elérni. Ennek ellenére a kínai vállalatok piaci részesedése az európai elektromos járművek piacán 10 százalékos volt, nagyjából ugyanannyi, mint a vámok bevezetése előtt.

Byd

