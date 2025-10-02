A magyar gyökerű energiaóriás nagyot ugrik és tudja, hova: Németország energiafővárosába települ

Németország a MET egyik legfontosabb piacává vált az elmúlt évek során. A földgáz- és áramellátás, a saját földgáztárolók, az LNG-import és a megújulóenergia-beruházások révén a vállalat az ország teljes energiapiaci értékláncán aktív – olvasható a MET csoport közleményében.
A csoport szerint a düsseldorfi iroda megnyitása stratégiai lépés. A cél, hogy még közelebb hozza működését az ügyfeleihez, partnereihez és a döntéshozókhoz. A német „energiafővárosban” található telephely a MET Germany immár második irodája, a frankfurti mellett.
„A MET csoport döntése jól mutatja Düsseldorf üzleti vonzerejét, és tovább erősíti városunk pozícióját az energiaközpontok térképén – mondta Stephan Keller főpolgármester. – Az EUREF Campushoz hasonló projektekkel olyan ökoszisztémát építünk ki, amely az innovációt, a fenntarthatóságot és a jövő technológiáit támogatja. Az, hogy a MET nemzetközileg aktív energiavállalatként itt hoz létre irodát, azt bizonyítja, hogy városunk szerepe egyre jelentősebb az energiaszektorban.”
Az új düsseldorfi iroda nemcsak a MET Germany értékesítési csapatát bővíti tovább, amely német ipari és kereskedelmi ügyfeleket lát el, hanem az egész vállalatcsoportnak is újabb regionális központként működik majd.
A Rajna–Ruhr nagyvárosi térség ideális helyszín az energiapiac számos további szereplőjének is.
„Új düsseldorfi irodánkkal további alapokat teremtünk a folyamatos nemzetközi terjeszkedésünkhöz. Örömmel állunk elébe, hogy partnereinkkel, ügyfeleinkkel és új kollégáinkkal közösen alakíthassuk az energiaellátás jövőjét” – mondta Sven Wolf, a MET Germany vezérigazgatója.
A MET csoport élén 2026-tól Huibert Vigeveno veszi át a csoportszintű vezérigazgatói posztot, míg Lakatos Benjamin az igazgatóság elnökeként folytatja munkáját. A több mint harmincéves Shell-tapasztalattal rendelkező Vigeveno feladata lesz a cég növekedési stratégiájának és nemzetközi terjeszkedésének felgyorsítása.
A magyarországi hátterű, svájci központú MET csoport európai integrált energiavállalat, tevékenysége kiterjed a földgáz- és az árampiacra, valamint energiapiaci eszközök fejlesztésére és működtetésére.
A MET jelentős tapasztalattal bír a zöld- (megújuló) és a rugalmassági (kiegyenlítő) energiapiaci eszközök üzemeltetésében, így a lehető legszélesebb körben tudja támogatni a zöldenergia-átmenetet. A cégcsoport konszolidált árbevétele 2024-ben 17,9 milliárd euró, gázpiaci forgalma 140 milliárd köbméter, az árampiaci forgalma pedig 76 terawattóra volt.
