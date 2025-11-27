Deviza
Baltaként zuhan a Duna House részvénye: nagyon megcsúszott a BÉT ingatlanosa, meglepő oka van a zakónak

Hiába adott reggel vételi ajánlást a Wood. Baltaként zuhant ebéd után a Duna House. A háttérben akár az ukrajnai békespekulációk is meghúzódhatnak. Napok óta libikókázik a védelmi szektor és az építőipar.
Faragó József
2025.11.27, 14:59
Frissítve: 2025.11.27, 15:06

Ebéd után szinte függőlegesen zuhant közel 2 százalékot a Duna House. Annek ellenére is, hogy a Wood piacnyitás előtt 1500 forintos célárral, 12 havi horizonton, vételre ajánlotta a részvényt. Mégis percek alatt 1385 forintra esett 1410 forintról a kurzus. A háttérben akár a hadiipar és az építőipar libikókája is meghúzódhat, amit az ukrajnai békespekulációk aktuális sanszai mozgatnak. 

Duna House
Baltaként zuhant a Duna House / Fotó: Szabó Miklós

Hiába a kecsegtető célár, beadták a Duna House-részvényt

Jól indult a napja a Duna House-nak, hiszen a Wood vételi ajánlása és 1500 forintos célára testes prémiumot ígért. Mégis stagnált délelőtt az árfolyam, majd ebéd után függőlegesen zuhant a kurzus. 

A Duna House az idei harmadik negyedévében is erős eredményeket mutatott minden területen, s az EBITDA szintjén körülbelül 15 százalékkal meghaladta a becsléseket

– emelte ki a Wood elemzése. Hozzátéve: az erős eredmények és pozitív kilátások hatására a menedzsment megemelte az idei évre vonatkozó eredmény-előrejelzését. Ezenkívül a vállalat bejelentette, hogy egy helyi ingatlanközvetítői hálózat felvásárlásán keresztül belép a spanyol piacra. Bár az üzlet kis összegű, Spanyolország hatalmas lehetőséget kínál a Duna House számára: a cég organikusan is növekedhet ott, de további felvásárlásokkal is erősítheti jelenlétét. 

Ennek fényében meglepő a mai piaci reakció.

DUNAHOUSE részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DUNAHOUSE részvény14:50:32
Árfolyam: 1,400 HUF -10 / -0.71 %
Forgalom: 11,712,815 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Libikókáznak a hadiipari cégek és az építők

Nem kizárt, hogy a vételi ajánlás hatását az ukrajnai béketervek és az újjáépítési spekulációk aktuális esélyei ellensúlyozták. Láthattuk a napokban, hogy amikor az európai védelmi szektor lejtőre került a közeli béke reménye miatt, akkor a pesti parketten is esett a 4iG és a Rába, ami alkalmas a hadiipari kitettség kiejezésére. Volt egy pont, amikor már napok óta szánkáztak a védelmi részvények, hogy hirtelen felkapta a piac az építőipart. Amíg a béke reménye a hadiipari részvények számára vesszőfutást jelentett, addig azok a papírok, amelyeket korábban is az ukrajnai újjáépítési spekuláció hajtott, most új életre keltek. Pattant az Épduferr, mely már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. De felkapták a befektetők a DM-Kert is. 

Ezzel szemben, ma 

a német Rheinmetall vezetésével pozitív korrekció indult az európai védelmi szektorban,

míg a pesti parketten 1 százalékos pluszba kapaszkodott a 4iG. A Rába szélsőséges mozgásokkal keresi az irányt, s délután már közel másfél százalékos pluszba lendült.

Ezzel szemben másfél százalékos mínuszba csúszott az Épduferr. Ugyanakkor a piac kuszaságát jelzi, hogy a Masterplast és a DM-Ker pluszba kapaszkodott.

