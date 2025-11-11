Állampapír: beszakadt a forgalom, megcsappant a lakosság étvágya - egy papír viszont erősíteni tudott

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss statisztikái szerint a 45. héten 79 milliárd forint értékben fogytak a hazai lakossági állampapírok, ez erős visszaesés az egy héttel korábbi 126 milliárd forinthoz mérten, a megelőző hét 55,4 milliárdos keresletéhez mérten azonban még mindig tetemes pozitív különbözetet mutat. Ha pedig még visszább megyünk, az ÁKK október eleji kínálati módosítása elé, akkor még egyértelműbb a különbség a jelenlegi számok javára, a szeptemberben tapasztalt számok ugyanis csak töredékét tették ki a mostani vételi ütemnek.

A FIxMÁP dominanciája tagadhatatlan a hazai államkötvények körében / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Így fest a lakossági állampapírok népszerűségi listája

A 45. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 45,5 milliárd forint, 37 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 20,1 milliárd forint, 11 milliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,9 milliárd forint, másfél milliárd forinttal több, mint a 44. héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 2,5 milliárd forint, nagyjából feleannyi, mint egy héttel korábban. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal kevesebb, mint a megelőző héten.

Az ÁKK legfrissebb, október 15-i számokat tartalmazó adatközlése szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll az első helyen 3981 milliárd forintos állománnyal, az egykori kedvencet ugyanakkor már lassan befogja a FixMÁP, melyben 3165 milliárd forintot tart jelenleg a lakosság. A dobogó alsó fokán a fényéből az elmúlt hetekben szintén sokat vesztő BMÁP áll, 2067 milliárd forintos állománnyal – az új sorozatok azonban aligha fogják ennél feljebb segíteni a papírt a következőkben sem.